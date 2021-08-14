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Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntü
Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde insanların ve iş makinesinin sel sularından kaçtığı... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T14:49+0300
2021-08-14T14:49+0300
2021-08-14T14:49+0300
türkiye
video
kastamonu
sel
bozkurt
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Batı Karadeniz'de üç ilde büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, selin ilk anlarına dair yeni görüntü ortaya çıktı.Görüntülerde insanların ve iş makinesinin sel sularından kaçtığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40a-yukseldi-1048021550.html
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video, kastamonu, sel, bozkurt
Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde insanların ve iş makinesinin sel sularından kaçtığı görülüyor.
Batı Karadeniz'de üç ilde büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, selin ilk anlarına dair yeni görüntü ortaya çıktı.
Görüntülerde insanların ve iş makinesinin sel sularından kaçtığı görülüyor.