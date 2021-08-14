https://tr.sputniknews.com/20210814/brezilyada-koronavirus-nedeniyle-300-gazeteci-hayatini-kaybetti-1048020274.html

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 300 gazeteci hayatını kaybetti

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 300 gazeteci hayatını kaybetti

Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlangıcından bu yana 300 gazetecinin virüsten öldüğü açıklandı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T03:30+0300

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dünya

brezilya

gazeteci

can kaybı

koronavirüs

kovid-19

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Brezilya Ulusal Gazeteciler Federasyonu (FENAJ), ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği Ocak 2020 ila Temmuz 2021 süreleri zarfında 300 gazetecinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.FENAJ Başkanı Maria Jose Braga, ülkede devam eden ulusal aşı kampanyası sayesinde gazetecilerin aşılanarak virüs tehlikesini azalttığını aksi taktirde salgın nedeniyle rakamın çok daha hızlı artabileceğini söyledi.'Ölen arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz'Arkadaşlarının mesleklerini icra ederken virüs nedeniyle yaşamlarını yitirdiğine işaret eden Braga, "Ölen arkadaşlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da, bugüne kadar 566 bin 896 kişi öldü, 20 milyon 285 bin 67 kişide virüs görüldü.

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brezilya, gazeteci, can kaybı, koronavirüs, kovid-19