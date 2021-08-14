Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210814/brezilyada-koronavirus-nedeniyle-300-gazeteci-hayatini-kaybetti-1048020274.html
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 300 gazeteci hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 300 gazeteci hayatını kaybetti
Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlangıcından bu yana 300 gazetecinin virüsten öldüğü açıklandı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T03:30+0300
2021-08-14T03:30+0300
dünya
brezilya
gazeteci
can kaybı
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043343577_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5e4f4ff8fedb945bc5d55e1eeeed2119.jpg
Brezilya Ulusal Gazeteciler Federasyonu (FENAJ), ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği Ocak 2020 ila Temmuz 2021 süreleri zarfında 300 gazetecinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.FENAJ Başkanı Maria Jose Braga, ülkede devam eden ulusal aşı kampanyası sayesinde gazetecilerin aşılanarak virüs tehlikesini azalttığını aksi taktirde salgın nedeniyle rakamın çok daha hızlı artabileceğini söyledi.'Ölen arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz'Arkadaşlarının mesleklerini icra ederken virüs nedeniyle yaşamlarını yitirdiğine işaret eden Braga, "Ölen arkadaşlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da, bugüne kadar 566 bin 896 kişi öldü, 20 milyon 285 bin 67 kişide virüs görüldü.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043343577_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_fc39f7f87b65177bb2be7ebd00cf7ff9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, gazeteci, can kaybı, koronavirüs, kovid-19

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 300 gazeteci hayatını kaybetti

03:30 14.08.2021
© AAKamera
Kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
Abone ol
Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlangıcından bu yana 300 gazetecinin virüsten öldüğü açıklandı.
Brezilya Ulusal Gazeteciler Federasyonu (FENAJ), ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği Ocak 2020 ila Temmuz 2021 süreleri zarfında 300 gazetecinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.
FENAJ Başkanı Maria Jose Braga, ülkede devam eden ulusal aşı kampanyası sayesinde gazetecilerin aşılanarak virüs tehlikesini azalttığını aksi taktirde salgın nedeniyle rakamın çok daha hızlı artabileceğini söyledi.

'Ölen arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz'

Arkadaşlarının mesleklerini icra ederken virüs nedeniyle yaşamlarını yitirdiğine işaret eden Braga, "Ölen arkadaşlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.
ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da, bugüne kadar 566 bin 896 kişi öldü, 20 milyon 285 bin 67 kişide virüs görüldü.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:00Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü
03:43Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 7'si ağır 29 yaralı
03:30Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 300 gazeteci hayatını kaybetti
03:13Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü
02:45Beyaz Saray heyetinden Tunus ziyareti
02:31Emniyetten dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajlarına ilişkin açıklama
02:11Meteoroloji'den bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı
02:04Kanada, yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edecek
01:30Kanada'da kamu çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu olacak
01:22Türk Dışişleri: Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, egemenlik hakkı olduğunu hatırlatırız
01:03Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nın yakıt krizi için Bakanlar Kurulu'nu toplama çağrısını reddetti
00:51ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı
00:30Sergen Yalçın, gelecek forvet oyuncusunun ismini verdi
00:30ABD istihbaratına göre Taliban, 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir
00:25Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
00:12ABD’nin uçak gemisini patlatmakla rakipleri ‘korkutma’ girişimi Çinlileri etkilemedi
00:08Fransa Anayasa Konseyi, tartışmalı 'ayrılıkçılık yasası'nı onayladı
00:07Mahkeme Binance'in kripto para korsanlarını izlemesine karar verdi
00:04Boeing, Starliner mekiğinin test uçuşunu iptal etti
Dünİzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı