Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.Şiddetli poyraz nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu 177 Alo Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi.Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan 10 arazöz, havadan da 3 helikopterle yangına müdahale etti.Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bir traktörün römorköründen çıktığı ifade edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangınormanlık alana sıçradı.
Şiddetli poyraz nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu 177 Alo Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan 10 arazöz, havadan da 3 helikopterle yangına müdahale etti.
Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.