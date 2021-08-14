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https://tr.sputniknews.com/20210814/cesmede-ormanlik-alanda-yangin-1048022840.html
Çeşme'de ormanlık alanda yangın
Çeşme'de ormanlık alanda yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T10:37+0300
2021-08-14T10:37+0300
2021-08-14T10:37+0300
izmir
orman yangını
çeşme
rüzgar
yangın söndürme
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İzmir'de Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07:30 sıralarında yangın çıktı.Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.
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izmir, orman yangını, çeşme, rüzgar, yangın söndürme
Çeşme'de ormanlık alanda yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
İzmir'de Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07:30 sıralarında yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu
Orman Bölge Müdürlüğü
'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter
sevk edildi
.
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.