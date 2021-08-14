https://tr.sputniknews.com/20210814/cesmede-ormanlik-alanda-yangin-1048022840.html

Çeşme'de ormanlık alanda yangın

Çeşme'de ormanlık alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T10:37+0300

2021-08-14T10:37+0300

2021-08-14T10:37+0300

izmir

orman yangını

çeşme

rüzgar

yangın söndürme

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İzmir'de Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07:30 sıralarında yangın çıktı.Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

izmir

çeşme

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izmir, orman yangını, çeşme, rüzgar, yangın söndürme