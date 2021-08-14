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Çeşme'de ormanlık alanda yangın
Çeşme'de ormanlık alanda yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T10:37+0300
2021-08-14T10:37+0300
izmir
orman yangını
çeşme
rüzgar
yangın söndürme
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İzmir'de Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07:30 sıralarında yangın çıktı.Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.
izmir
çeşme
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izmir, orman yangını, çeşme, rüzgar, yangın söndürme

Çeşme'de ormanlık alanda yangın

10:37 14.08.2021
© AAçeşme
çeşme - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
İzmir'de Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07:30 sıralarında yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.
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