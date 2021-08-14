https://tr.sputniknews.com/20210814/diyanet-isleri-baskani-erbas-istanbul-ali-baba-sultan-cemevine-yonelik-saldiriyi-kinadi-1048033419.html

İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı

İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı

İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T22:45+0300

2021-08-14T22:45+0300

2021-08-14T23:18+0300

türkiye

saldırı

ali erbaş

cemevi

diyanet başkanlığı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Cemevine yönelik dün gece saatlerinde yapıldığı belirtilen saldırıyı Tahir Aslandaş, Facebook hesabı üzerinden duyurdu.Aslandaş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Aslandaş, saldırıyla ilgili gereken araştırma ve incelemenin yapıldığını belirtti.Pendik Kaymakamlığından cemevi camının kırılmasıyla ilgili açıklamaPendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması: Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalandıİstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kınamaDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan delillerin hukuken değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve kamera kayıtlarının incelenmesi suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş. ve E.B. adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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saldırı, ali erbaş, cemevi, diyanet başkanlığı