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İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı
İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı
İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T22:45+0300
2021-08-14T23:18+0300
türkiye
saldırı
ali erbaş
cemevi
diyanet başkanlığı
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Cemevine yönelik dün gece saatlerinde yapıldığı belirtilen saldırıyı Tahir Aslandaş, Facebook hesabı üzerinden duyurdu.Aslandaş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Aslandaş, saldırıyla ilgili gereken araştırma ve incelemenin yapıldığını belirtti.Pendik Kaymakamlığından cemevi camının kırılmasıyla ilgili açıklamaPendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması: Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalandıİstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kınamaDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan delillerin hukuken değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve kamera kayıtlarının incelenmesi suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş. ve E.B. adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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saldırı, ali erbaş, cemevi, diyanet başkanlığı

İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı

22:45 14.08.2021 (güncellendi: 23:18 14.08.2021)
© AAİstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.
İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Cemevine yönelik dün gece saatlerinde yapıldığı belirtilen saldırıyı Tahir Aslandaş, Facebook hesabı üzerinden duyurdu.
Aslandaş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece İstanbul/Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi'nin arka penceresi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak cemevine saldırı yapılmıştır."

Aslandaş, saldırıyla ilgili gereken araştırma ve incelemenin yapıldığını belirtti.

Pendik Kaymakamlığından cemevi camının kırılmasıyla ilgili açıklama

Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.
Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması: Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalandı

İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan delillerin hukuken değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve kamera kayıtlarının incelenmesi suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş. ve E.B. adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'Gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'Şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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