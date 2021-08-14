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Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı
Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı
Bursa'da R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı. Olayı gören bir kişinin tabancayla havaya ateş... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T14:17+0300
2021-08-14T14:50+0300
bursa
kadına şiddet
mahkeme
silah
müdahale
türkiye
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, R.A., kız kardeşiyle yolda yürüyen eski kız arkadaşı Y.C.K.’nin yolunu kesti. Burada R.A. ile Y.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kadını boğazına dayayıp, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada çığlık seslerini duyan kimliği belirsiz kişi, yardıma koştu. Bu kişi, tabancasını çıkarıp, R.A.’dan genç kadını bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.Bu sırada bölge yakınında bulunan mahalle bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Bekçileri gören R.A., genç kadını bırakarak, kaçmaya başladı. R.A. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.Olayın ardından şoka giren Y.C.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
bursa
türkiye
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bursa, kadına şiddet, mahkeme, silah, müdahale

Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı

14:17 14.08.2021 (güncellendi: 14:50 14.08.2021)
© DHAeski sevgilisini kaçırmaya çalışan adam
eski sevgilisini kaçırmaya çalışan adam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© DHA
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Bursa'da R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı. Olayı gören bir kişinin tabancayla havaya ateş açması ve bekçilerin gelmesiyle genç kadını bırakıp kaçmaya çalışan R.A. yakalandı. Gözaltına alınan R.A. tutuklanırken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, R.A., kız kardeşiyle yolda yürüyen eski kız arkadaşı Y.C.K.’nin yolunu kesti. Burada R.A. ile Y.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kadını boğazına dayayıp, kaçırmaya çalıştı.
Bu sırada çığlık seslerini duyan kimliği belirsiz kişi, yardıma koştu. Bu kişi, tabancasını çıkarıp, R.A.’dan genç kadını bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.
Bu sırada bölge yakınında bulunan mahalle bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Bekçileri gören R.A., genç kadını bırakarak, kaçmaya başladı. R.A. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Olayın ardından şoka giren Y.C.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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