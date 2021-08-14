https://tr.sputniknews.com/20210814/eski-kiz-arkadasinin-bogazina-bicak-dayadi-1048025967.html

Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı

Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı

Bursa'da R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı. Olayı gören bir kişinin tabancayla havaya ateş... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T14:17+0300

2021-08-14T14:17+0300

2021-08-14T14:50+0300

bursa

kadına şiddet

mahkeme

silah

müdahale

türkiye

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, R.A., kız kardeşiyle yolda yürüyen eski kız arkadaşı Y.C.K.’nin yolunu kesti. Burada R.A. ile Y.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kadını boğazına dayayıp, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada çığlık seslerini duyan kimliği belirsiz kişi, yardıma koştu. Bu kişi, tabancasını çıkarıp, R.A.’dan genç kadını bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.Bu sırada bölge yakınında bulunan mahalle bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Bekçileri gören R.A., genç kadını bırakarak, kaçmaya başladı. R.A. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.Olayın ardından şoka giren Y.C.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

bursa

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bursa, kadına şiddet, mahkeme, silah, müdahale