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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210814/fitch-turkiyenin-notunu-ve--gorunumunu-teyit-etti-1048018566.html
Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T00:25+0300
2021-08-14T00:25+0300
2021-08-14T00:25+0300
ekonomi
türkiye
fitch ratings
kredi notu
büyüme
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit ettiğini açıkladı.Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.Öte yandan Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltti.
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türkiye, fitch ratings, kredi notu, büyüme
Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit ettiğini açıkladı.
Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.
Öte yandan Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltti.