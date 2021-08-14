https://tr.sputniknews.com/20210814/fitch-turkiyenin-notunu-ve--gorunumunu-teyit-etti-1048018566.html

Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti

Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T00:25+0300

2021-08-14T00:25+0300

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ekonomi

türkiye

fitch ratings

kredi notu

büyüme

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit ettiğini açıkladı.Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.Öte yandan Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltti.

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türkiye, fitch ratings, kredi notu, büyüme