Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210814/fitch-turkiyenin-notunu-ve--gorunumunu-teyit-etti-1048018566.html
Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T00:25+0300
2021-08-14T00:25+0300
ekonomi
türkiye
fitch ratings
kredi notu
büyüme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102642/09/1026420960_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_1f190f555ae9f7c69fbb57ceb3991420.jpg
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit ettiğini açıkladı.Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.Öte yandan Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102642/09/1026420960_139:0:976:628_1920x0_80_0_0_d20258b1056c58947ada42ae64609322.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, fitch ratings, kredi notu, büyüme

Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti

00:25 14.08.2021
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
Abone ol
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak teyit ettiğini açıkladı.
Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.
Öte yandan Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltti.
113100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:51ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı
00:30Sergen Yalçın, gelecek forvet oyuncusunun ismini verdi
00:30ABD istihbaratına göre Taliban, 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir
00:25Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
00:12ABD’nin uçak gemisini patlatmakla rakipleri ‘korkutma’ girişimi Çinlileri etkilemedi
00:08Fransa Anayasa Konseyi, tartışmalı 'ayrılıkçılık yasası'nı onayladı
00:07Mahkeme Binance'in kripto para korsanlarını izlemesine karar verdi
00:04Boeing, Starliner mekiğinin test uçuşunu iptal etti
Dünİzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı
Dün'8 yaşındaki Kağan bademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetti' iddiası
DünABD'de Apple ve Google'ın uygulama mağazaları için yasa tasarısı
Dünİngiltere Başbakanı Johnson: Afganistan savaşının boşuna olduğuna inanmıyorum
DünProf.Dr. Çalış: Bazı gönüllülerimiz 'TURKOVAC aşısını bekliyoruz, milli aşımızı olacağız' diyor
DünUkrayna Dışişleri: Zelenskiy'in ABD ziyareti bir 'başarı öyküsü' olacak
DünTemmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
DünYere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
DünBingöl’deki orman yangını söndürüldü
DünBM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
DünAranan cinayet zanlısı, teslim olmaya sevgilisiyle birlikte giderken canlı yayın yaptı
DünFatih Terim'in annesi hastaneye kaldırıldı