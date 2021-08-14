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Fransa Anayasa Konseyi, tartışmalı 'ayrılıkçılık yasası'nı onayladı
Fransa Anayasa Konseyi, tartışmalı 'ayrılıkçılık yasası'nı onayladı
Fransa'da Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef aldığı öne sürülen ve 'ayrılıkçılık yasası' olarak bilinen tartışmalı 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T00:08+0300
2021-08-14T00:08+0300
dünya
fransa
terör
müslümanlar
yasa tasarısı
fransa anayasa konseyi
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Fransa Anayasa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yasa 60 milletvekili ve 60 senatör tarafından Konsey'e taşındı.Konsey üyeleri, yasanın feshedilme işlemlerine konu olan derneklerin faaliyetlerinin askıya alınmasına ilişkin 16. maddeyi, sürecin 6 ay sürebileceği, bununla dernek özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle reddetti.Yasanın, cumhuriyet ilkelerini reddettiğini belirten bir yabancıya oturum izni verilmesi ya da oturum izninin geri çekilmesine dair 26. maddesini de kabul etmeyen Konsey, diğer maddeleri ise onayladı.'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' adını taşıyan yasanın Müslümanların hayatına müdahale ettiği iddia ediliyor.Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin iznine tabi kılan sisteme taşırken, kamu görevlilerinin dini açıdan tarafsızlıklarını sağlama konusunda tedbirler içeriyor.Yasada ayrıca internette işlenen nefret suçlarını cezalandıran, kamu görevlileri ve öğretmenleri korumayı amaçlayan maddeler ile mekanların finansmanlarının daha şeffaf yönetimine ilaveten, bekaret sertifikası, çok eşlilik ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin unsurlar yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210731/fransada-anayasa-konseyi-terorle-mucadele-ve-istihbarat-yasasini-onayladi-1045109989.html
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fransa, terör, müslümanlar, yasa tasarısı, fransa anayasa konseyi

Fransa Anayasa Konseyi, tartışmalı 'ayrılıkçılık yasası'nı onayladı

00:08 14.08.2021
© AFP 2021 / Jacques DemarthonFransa Anayasa Konseyi
Fransa Anayasa Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AFP 2021 / Jacques Demarthon
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Fransa'da Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef aldığı öne sürülen ve 'ayrılıkçılık yasası' olarak bilinen tartışmalı 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' yasasını, 2 maddesi haricinde onayladı.
Fransa Anayasa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yasa 60 milletvekili ve 60 senatör tarafından Konsey'e taşındı.
Konsey üyeleri, yasanın feshedilme işlemlerine konu olan derneklerin faaliyetlerinin askıya alınmasına ilişkin 16. maddeyi, sürecin 6 ay sürebileceği, bununla dernek özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle reddetti.
Yasanın, cumhuriyet ilkelerini reddettiğini belirten bir yabancıya oturum izni verilmesi ya da oturum izninin geri çekilmesine dair 26. maddesini de kabul etmeyen Konsey, diğer maddeleri ise onayladı.
'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' adını taşıyan yasanın Müslümanların hayatına müdahale ettiği iddia ediliyor.
Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin iznine tabi kılan sisteme taşırken, kamu görevlilerinin dini açıdan tarafsızlıklarını sağlama konusunda tedbirler içeriyor.
Yasada ayrıca internette işlenen nefret suçlarını cezalandıran, kamu görevlileri ve öğretmenleri korumayı amaçlayan maddeler ile mekanların finansmanlarının daha şeffaf yönetimine ilaveten, bekaret sertifikası, çok eşlilik ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin unsurlar yer alıyor.
Fransa bayrağı - Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2021
DÜNYA
Fransa’da Anayasa Konseyi, terörle mücadele ve istihbarat yasasını onayladı
31 Temmuz, 01:42
040000
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