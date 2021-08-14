https://tr.sputniknews.com/20210814/fransa-anayasa-konseyi-tartismali-ayrilikcilik-yasasini-onayladi-1048018280.html

Fransa Anayasa Konseyi, tartışmalı 'ayrılıkçılık yasası'nı onayladı

Fransa Anayasa Konseyi, tartışmalı 'ayrılıkçılık yasası'nı onayladı

Fransa'da Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef aldığı öne sürülen ve 'ayrılıkçılık yasası' olarak bilinen tartışmalı 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T00:08+0300

2021-08-14T00:08+0300

2021-08-14T00:08+0300

dünya

fransa

terör

müslümanlar

yasa tasarısı

fransa anayasa konseyi

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Fransa Anayasa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yasa 60 milletvekili ve 60 senatör tarafından Konsey'e taşındı.Konsey üyeleri, yasanın feshedilme işlemlerine konu olan derneklerin faaliyetlerinin askıya alınmasına ilişkin 16. maddeyi, sürecin 6 ay sürebileceği, bununla dernek özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle reddetti.Yasanın, cumhuriyet ilkelerini reddettiğini belirten bir yabancıya oturum izni verilmesi ya da oturum izninin geri çekilmesine dair 26. maddesini de kabul etmeyen Konsey, diğer maddeleri ise onayladı.'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' adını taşıyan yasanın Müslümanların hayatına müdahale ettiği iddia ediliyor.Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin iznine tabi kılan sisteme taşırken, kamu görevlilerinin dini açıdan tarafsızlıklarını sağlama konusunda tedbirler içeriyor.Yasada ayrıca internette işlenen nefret suçlarını cezalandıran, kamu görevlileri ve öğretmenleri korumayı amaçlayan maddeler ile mekanların finansmanlarının daha şeffaf yönetimine ilaveten, bekaret sertifikası, çok eşlilik ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin unsurlar yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210731/fransada-anayasa-konseyi-terorle-mucadele-ve-istihbarat-yasasini-onayladi-1045109989.html

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fransa, terör, müslümanlar, yasa tasarısı, fransa anayasa konseyi