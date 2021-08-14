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https://tr.sputniknews.com/20210814/haiti-aciklarinda-72-buyuklugunde-deprem-1048028838.html
Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
Haiti açıklarında, yerin 10 kilometre derinliğinde 7.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T17:52+0300
2021-08-14T17:52+0300
dünya
haiti
port-au-prince
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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haiti, port-au-prince, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem

Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem

17:52 14.08.2021
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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Haiti açıklarında, yerin 10 kilometre derinliğinde 7.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.
Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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