Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210814/haiti-aciklarinda-72-buyuklugunde-deprem-1048028838.html
Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
Haiti açıklarında, yerin 10 kilometre derinliğinde 7.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T17:52+0300
2021-08-14T17:52+0300
2021-08-14T17:52+0300
dünya
haiti
port-au-prince
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
haiti
port-au-prince
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
haiti, port-au-prince, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
Haiti açıklarında, yerin 10 kilometre derinliğinde 7.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS),
7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.
Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.