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https://tr.sputniknews.com/20210814/hollanda-koronavirus-tedbirlerini-tamamen-kaldirmaya-hazirlaniyor-1048033539.html
Hollanda koronavirüs tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Hollanda koronavirüs tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını eylül sonu itibarıyla tamamen... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T22:50+0300
2021-08-14T22:50+0300
dünya
hollanda
mark rutte
kısıtlama
maske
vaka
koronavirüs
kovid-19
sosyal mesafe
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Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını kaydetti.Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yaptığı ortak basın toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak tamamen kaldırılmasına ilişkin bilgilendirme yaptı.Toplantıda 1 Kasım'da ülkedeki tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılarak eski normale dönmesinin hedeflendiği bildirildi.Lise ve yüksek öğretimde tam zamanlı ve sosyal mesafesiz eğitimin 30 Ağustos'tan itibaren deneneceği, sınıflarda ise en fazla 75 öğrencinin bulunabileceği aktarıldı.Rutte, uzmanların uygun görmesi halinde 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralının 20 Eylül itibarıyla kaldırılabileceğini belirtti.Toplu taşıma dahil maske kullanımının da bu tarihte tamamen kaldırmasının hedeflendiğini kaydedildi.20 Eylül'de kaldırılması hedeflenen tedbirler20 Eylül'den itibaren maske kullanma zorunluluğu ilkokullarda ve toplu taşımada dahil tamamen kaldırılacak.Sosyal mesafe kuralı uygulanmayacak ve evden çalışma tavsiyesi kaldırılacak.Mağaza ve dükkanlardaki metrekareye göre müşteri kabul etme kuralı ile kafe ve restoranlardaki saat kısıtlamasına son verilecek.Öte yandan festivaller 20 Eylül'e kadar yapılmayacak ve diskolar 1 Kasım'a kadar gece yarısından itibaren kapatılmaya devam edecek.Hükümetin kaldırılacak tedbirlere ilişkin kesin kararını 17 Eylül'de yapacağı basın toplantısında açıklaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210728/hollandada-hukumet-riskli-ulkelere-seyahat-kurallarini-degistirdi-1045073745.html
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hollanda, mark rutte, kısıtlama, maske, vaka, koronavirüs, kovid-19, sosyal mesafe

Hollanda koronavirüs tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

22:50 14.08.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWHollanda - koronavirüs
Hollanda - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını eylül sonu itibarıyla tamamen kaldırmayı hedefliyor.
Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını kaydetti.
Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yaptığı ortak basın toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak tamamen kaldırılmasına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Toplantıda 1 Kasım'da ülkedeki tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılarak eski normale dönmesinin hedeflendiği bildirildi.
Lise ve yüksek öğretimde tam zamanlı ve sosyal mesafesiz eğitimin 30 Ağustos'tan itibaren deneneceği, sınıflarda ise en fazla 75 öğrencinin bulunabileceği aktarıldı.
Rutte, uzmanların uygun görmesi halinde 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralının 20 Eylül itibarıyla kaldırılabileceğini belirtti.
Toplu taşıma dahil maske kullanımının da bu tarihte tamamen kaldırmasının hedeflendiğini kaydedildi.

20 Eylül'de kaldırılması hedeflenen tedbirler

20 Eylül'den itibaren maske kullanma zorunluluğu ilkokullarda ve toplu taşımada dahil tamamen kaldırılacak.
Sosyal mesafe kuralı uygulanmayacak ve evden çalışma tavsiyesi kaldırılacak.
Mağaza ve dükkanlardaki metrekareye göre müşteri kabul etme kuralı ile kafe ve restoranlardaki saat kısıtlamasına son verilecek.
Öte yandan festivaller 20 Eylül'e kadar yapılmayacak ve diskolar 1 Kasım'a kadar gece yarısından itibaren kapatılmaya devam edecek.
Hükümetin kaldırılacak tedbirlere ilişkin kesin kararını 17 Eylül'de yapacağı basın toplantısında açıklaması bekleniyor.
Hollanda, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2021
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Hollanda'da hükümet, 'riskli ülkelere seyahat' kurallarını değiştirdi
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