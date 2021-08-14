Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210814/icisleri-bakani-soylu-aciklamalarda-bulunuyor-1048033722.html
İçişleri Bakanı Soylu: Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık
İçişleri Bakanı Soylu: Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulunuyor. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T23:06+0300
2021-08-14T23:49+0300
türkiye
süleyman soylu
karadeniz
afet
sel felaketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044580109_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_c39f9cc91906cd830fe9a3bd5985d220.jpg
Soylu'nun açıklamaları şöyle:- Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz, en azından benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur.- Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık.- Tekrar söylüyorum, kimse 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek.- Buranın üzerinden siyaset yapmak insanlık dışıdır, şeytanla iş birliğidir. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Gidin görün, bu barajdaki HES değil ki nasıl patlasın. Milletin kafasını karıştıracaklar, buradan siyaset üretmeye çalışacaklar.- 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü yalanlarını söylüyorlar. Milletin bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. Bizim görevimiz vatandaşı doğru bilgilendirmek. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan 15'inin kimliği henüz belli değil. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 olmak üzere toplam 77 kayıp ihbarı var. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor bilmiyorum.- (Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şöyle:- Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak.- (Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var.- Ayancık'ta su vermeye başladık. Bozkurt'ta 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, 1 mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız.
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044580109_103:0:1098:746_1920x0_80_0_0_4f7953235a05263de62f3c2267735e66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, karadeniz, afet, sel felaketi

İçişleri Bakanı Soylu: Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık

23:06 14.08.2021 (güncellendi: 23:49 14.08.2021)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulunuyor.
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
- Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz, en azından benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur.
- Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık.
- Tekrar söylüyorum, kimse 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek.
- Buranın üzerinden siyaset yapmak insanlık dışıdır, şeytanla iş birliğidir. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Gidin görün, bu barajdaki HES değil ki nasıl patlasın. Milletin kafasını karıştıracaklar, buradan siyaset üretmeye çalışacaklar.
- 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü yalanlarını söylüyorlar. Milletin bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. Bizim görevimiz vatandaşı doğru bilgilendirmek. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan 15'inin kimliği henüz belli değil. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 olmak üzere toplam 77 kayıp ihbarı var. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor bilmiyorum.
- (Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şöyle:
- Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak.
- (Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var.
- Ayancık'ta su vermeye başladık. Bozkurt'ta 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, 1 mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız.
6111000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:52ABD, Kabil'deki personelin tahliyesi için göndereceği asker sayısını 5 bine çıkardı
23:42Göktürk-1 Keşif Uydusu, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketini uzaydan görüntüledi
23:30Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'kuş sürüsü' engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
23:06İçişleri Bakanı Soylu: Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık
22:50Hollanda koronavirüs tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
22:45İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı
22:34Lübnan'da enerji ve yakıt krizi nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısı
22:34'Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının motorlarından birinde arıza çıkmış olabilir'
22:12Katar'dan Taliban'a ateşkes çağrısı
21:47Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi
21:43Afganistan'da Taliban militanlarının ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi
21:33Sırbistan'dan Türkiye'ye Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
21:17İlyas Salman, 12 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor
21:08Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
21:00Konya'da 'soğuk çay' meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak
20:18Rusya’nın Anapa ve Temryuk bölgelerine yıllık yağış bir günde düştü
19:59Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
19:52ABD, Katar ile Afganların ülkeye yerleştirilmesi için görüşüyor
19:43Rus Dışişleri: İngiltere'nin BBC’nin Moskova muhabiriyle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor