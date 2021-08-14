https://tr.sputniknews.com/20210814/icisleri-bakani-soylu-aciklamalarda-bulunuyor-1048033722.html

İçişleri Bakanı Soylu: Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık

İçişleri Bakanı Soylu: Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulunuyor. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T23:06+0300

2021-08-14T23:06+0300

2021-08-14T23:49+0300

türkiye

süleyman soylu

karadeniz

afet

sel felaketi

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Soylu'nun açıklamaları şöyle:- Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz, en azından benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur.- Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık.- Tekrar söylüyorum, kimse 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek.- Buranın üzerinden siyaset yapmak insanlık dışıdır, şeytanla iş birliğidir. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Gidin görün, bu barajdaki HES değil ki nasıl patlasın. Milletin kafasını karıştıracaklar, buradan siyaset üretmeye çalışacaklar.- 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü yalanlarını söylüyorlar. Milletin bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. Bizim görevimiz vatandaşı doğru bilgilendirmek. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan 15'inin kimliği henüz belli değil. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 olmak üzere toplam 77 kayıp ihbarı var. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor bilmiyorum.- (Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şöyle:- Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak.- (Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var.- Ayancık'ta su vermeye başladık. Bozkurt'ta 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, 1 mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız.

türkiye

karadeniz

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süleyman soylu, karadeniz, afet, sel felaketi