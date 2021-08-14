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https://tr.sputniknews.com/20210814/iletisim-baskanligi-sel-bolgesine-23-milyon-tl-nakdi-odenek-gonderildi-1048027801.html
İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi
İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi
İletişim Başkanlığı'nca, sel felaketinin yaşandığı bölgeye toplam 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildiği bildirildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T17:08+0300
2021-08-14T17:08+0300
türkiye
afad
sel
yardım
iletişim başkanlığı
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İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Selden etkilenen bölgelerde devletimiz, milletimizin yanında. Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı devletimiz tüm imkanlarıyla mücadele etmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için bütün imkanlar seferber edilmektedir" denildi.Paylaşımda, bugün saat 15.00 itibarıyla gönderilen nakdi ödeneklere ilişkin, "Devletimiz, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı tüm imkanları ile mücadele etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İller Bankası tarafından bölgeye toplamda 23 milyon TL nakdi ödenek gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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afad, sel, yardım, iletişim başkanlığı

İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi

17:08 14.08.2021
© İHABozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© İHA
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İletişim Başkanlığı'nca, sel felaketinin yaşandığı bölgeye toplam 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildiği bildirildi.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Selden etkilenen bölgelerde devletimiz, milletimizin yanında. Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı devletimiz tüm imkanlarıyla mücadele etmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için bütün imkanlar seferber edilmektedir" denildi.

Paylaşımda, bugün saat 15.00 itibarıyla gönderilen nakdi ödeneklere ilişkin, "Devletimiz, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı tüm imkanları ile mücadele etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İller Bankası tarafından bölgeye toplamda 23 milyon TL nakdi ödenek gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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