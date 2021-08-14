https://tr.sputniknews.com/20210814/ilyas-salman-12-yil-aradan-sonra-setlere-geri-donuyor-1048032045.html

İlyas Salman, 12 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor

İlyas Salman, 12 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor

Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İlyas Salman, sonbaharda Gain’de yayınlanacak dizinin en önemli karakterlerinden birini canlandıracak. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

ilyas salman

dizi

gain

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Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı, senaryosunu Murat Şevket ve Yunus Ozan Korkut’un birlikte yazdıkları Gain’in yeni dizisinin çekimleri çok yakında başlayacak.Son dönemde genç isimlerin ağırlıklı olduğu oyuncu kadrosunda yıllar sonra ilk defa bir dizide yer alacak usta oyuncu İlyas Salman da başrollerden birini üstlenecek.Dizide tecrübeli bir boks antrenörünü canlandıracak Salman’a Oktay Çubuk, Bahar Şahin, Nil Keser, Batuhan Gelenler, Burakcan Doğan, Lorin Merhart, Cem Söküt ve Erdem Şenocak eşlik edecek.

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ilyas salman, dizi, gain