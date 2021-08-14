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İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem
İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem
Adana devriye gezen bekçiler, sulama kanalına intihar amaçlı çıkan Y.S.’yi havada yakalayarak demir korkuluklara kelepçeledi. İntiharın önüne geçen bekçiler... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T09:04+0300
2021-08-14T09:04+0300
adana
kelepçe
intihar girişimi
bekçi
önlem
intihar
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi olayda devriye gezen bekçiler, bir kadının Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı korkuluklarına intihar amaçlı çıktığını fark etti.Kadını suya atlarken yakalayan bekçiler, kadının yeni bir intihar teşebbüsünü önlemek için, demir korkulukların arkasına geçerek demire kelepçeledi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının alkollü olduğunu tespit etti.Cankur ekiplerine haber verilmesi üzerine bekçiler, kadının kelepçeleri ellerinden tutarak tekrar suya atlamasını önledi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri, demir korkulukları keserek kadını bulunduğu yerden çıkarttı.Bu sırada isminin Y.S. olduğu öğrenilen kadın, basın mensuplarının görüntü çekmesine tepki gösterdi. Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
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adana, kelepçe, intihar girişimi, bekçi, önlem, intihar

İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem

09:04 14.08.2021
© DHAİntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem
İntihar teşebbüsüne bekçilerden kelepçeli önlem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© DHA
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Adana devriye gezen bekçiler, sulama kanalına intihar amaçlı çıkan Y.S.’yi havada yakalayarak demir korkuluklara kelepçeledi. İntiharın önüne geçen bekçiler, Cankur ekipleri gelene kadar kadının elini bırakmadı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi olayda devriye gezen bekçiler, bir kadının Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı korkuluklarına intihar amaçlı çıktığını fark etti.
Kadını suya atlarken yakalayan bekçiler, kadının yeni bir intihar teşebbüsünü önlemek için, demir korkulukların arkasına geçerek demire kelepçeledi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının alkollü olduğunu tespit etti.
Cankur ekiplerine haber verilmesi üzerine bekçiler, kadının kelepçeleri ellerinden tutarak tekrar suya atlamasını önledi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri, demir korkulukları keserek kadını bulunduğu yerden çıkarttı.

Bu sırada isminin Y.S. olduğu öğrenilen kadın, basın mensuplarının görüntü çekmesine tepki gösterdi. Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
530021
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