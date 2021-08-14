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https://tr.sputniknews.com/20210814/iranda-koronavirus-vaka-artislari-nedeniyle-6-gunluk-kisitlamaya-gidildi-1048028233.html
İran'da koronavirüs vaka artışları nedeniyle 6 günlük kısıtlamaya gidildi
İran'da koronavirüs vaka artışları nedeniyle 6 günlük kısıtlamaya gidildi
İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle 6 gün boyunca zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T17:26+0300
2021-08-14T17:26+0300
dünya
iran
seyahat yasağı
salgın
vaka
koronavirüs
kovid-19
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İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, vakalardaki artış nedeniyle 16-21 Ağustos tarihlerinde tatil ilan edildiğini söyledi.Reisi, şehirler arası seyahat yasağının da 15 Ağustos Pazar günü saat 12.00'den itibaren başlayacağını ve 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edeceğini aktardı.Reisi ayrıca, tatil süresince zorunlu olan iş yerleri dışındaki alışveriş merkezleri, devlet daireleri ve bankaların kapalı olacağını ifade etti.İran'da son 24 saatte 466 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybettiİran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 29 bin 700 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 154'ünün hastanelerde tedavi altında alındığı belirtildi.Vaka sayısının 4 milyon 389 bin 85’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 466 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 97 bin 209 olduğu ifade edildi.Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 252'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 700 bin 828’e ulaştığı bildirildi.Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 78 bin 261 oldu.İran'da toplam 18 milyon 581 bin 226 doz aşı yapıldıAçıklamada ayrıca ülkede 14 milyon 767 bin 598 kişiye aşının ilk dozunun, 3 milyon 813 bin 628 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.Böylece ülkede şu ana kadar 18 milyon 581 bin 226 doz aşı uygulandığı açıklandı.Öte yandan ülke genelinde 359 şehrin kırmızı, 59 şehrin turuncu, 30 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210627/irandan-abd-yaptirimlarina-nispet-yerli-asi-devrim-muhafizlari-komutani-amerikaya-asi-verme-vakti-1044830496.html
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iran, seyahat yasağı, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19

İran'da koronavirüs vaka artışları nedeniyle 6 günlük kısıtlamaya gidildi

17:26 14.08.2021
© AFP 2021 / Atta Kenareİran-koronavirüs
İran-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AFP 2021 / Atta Kenare
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İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle 6 gün boyunca zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak.
İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, vakalardaki artış nedeniyle 16-21 Ağustos tarihlerinde tatil ilan edildiğini söyledi.
Reisi, şehirler arası seyahat yasağının da 15 Ağustos Pazar günü saat 12.00'den itibaren başlayacağını ve 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edeceğini aktardı.
Reisi ayrıca, tatil süresince zorunlu olan iş yerleri dışındaki alışveriş merkezleri, devlet daireleri ve bankaların kapalı olacağını ifade etti.

İran'da son 24 saatte 466 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 29 bin 700 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 154'ünün hastanelerde tedavi altında alındığı belirtildi.
Vaka sayısının 4 milyon 389 bin 85’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 466 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 97 bin 209 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 252'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 700 bin 828’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 78 bin 261 oldu.

İran'da toplam 18 milyon 581 bin 226 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 14 milyon 767 bin 598 kişiye aşının ilk dozunun, 3 milyon 813 bin 628 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 18 milyon 581 bin 226 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Öte yandan ülke genelinde 359 şehrin kırmızı, 59 şehrin turuncu, 30 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2021
DÜNYA
İran'dan ABD yaptırımlarına nispet yerli aşı: Devrim Muhafızları Komutanı 'Amerika'ya aşı verme vakti geldi' dedi
27 Haziran , 20:18
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