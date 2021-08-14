https://tr.sputniknews.com/20210814/kahramanmarasta-dusen-be-200-ucaginin-motorlarindan-birinde-ariza-cikmis-olabilir-1048033152.html

'Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının motorlarından birinde arıza çıkmış olabilir'

'Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının motorlarından birinde arıza çıkmış olabilir'

Rus havacılık uzmanı Viktor Zabolotskiy, Kahramanmaraş’ta düşen Rus Be-200 yangın söndürme uçağının düşme nedeninin motorlardan birinde meydana gelen arıza... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T22:34+0300

2021-08-14T22:34+0300

2021-08-14T22:34+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

rusya

türkiye

kahramanmaraş

orman yangını

kaza

yangın söndürme

rus be-200

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Rus havacılık uzmanı, kıdemli pilot Viktor Zabolotskiy, Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Be-200 uçağının düşme nedeninin motorlardan birinde meydana gelen arıza olabileceğini belirtti.Uzman, "Motorlardan en az birinde arıza meydana gelmiş olabilir. Bu durumda motorun itme gücü aniden düşer ve uçak hızla irtifa kaybeder. Böyle bir durumda suyu boşaltması ve yoluna devam etmesi gerekir. Ancak bu kazada, arıza ile birlikte her şey çok hızlı gelişmiş olabilir, uçak yeterli irtifaya sahip olmamış olabilir ve bu yüksekliği elde etmeye zaman kalmamış olabilir" dedi.Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan uzman bir ekip ile Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği çalışanların Be-200 uçağının düşüş nedenini araştırmak için uçağın kaza geçirdiği bölgeye hareket etmişti.

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rusya, türkiye, kahramanmaraş, orman yangını, kaza, yangın söndürme, rus be-200