https://tr.sputniknews.com/20210814/kahramanmarasta-dusen-be-200-ucaginin-motorlarindan-birinde-ariza-cikmis-olabilir-1048033152.html
'Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının motorlarından birinde arıza çıkmış olabilir'
'Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının motorlarından birinde arıza çıkmış olabilir'
Rus havacılık uzmanı Viktor Zabolotskiy, Kahramanmaraş’ta düşen Rus Be-200 yangın söndürme uçağının düşme nedeninin motorlardan birinde meydana gelen arıza... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T22:34+0300
2021-08-14T22:34+0300
2021-08-14T22:34+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
rusya
türkiye
kahramanmaraş
orman yangını
kaza
yangın söndürme
rus be-200
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Rus havacılık uzmanı, kıdemli pilot Viktor Zabolotskiy, Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Be-200 uçağının düşme nedeninin motorlardan birinde meydana gelen arıza olabileceğini belirtti.Uzman, "Motorlardan en az birinde arıza meydana gelmiş olabilir. Bu durumda motorun itme gücü aniden düşer ve uçak hızla irtifa kaybeder. Böyle bir durumda suyu boşaltması ve yoluna devam etmesi gerekir. Ancak bu kazada, arıza ile birlikte her şey çok hızlı gelişmiş olabilir, uçak yeterli irtifaya sahip olmamış olabilir ve bu yüksekliği elde etmeye zaman kalmamış olabilir" dedi.Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan uzman bir ekip ile Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği çalışanların Be-200 uçağının düşüş nedenini araştırmak için uçağın kaza geçirdiği bölgeye hareket etmişti.
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rusya, türkiye, kahramanmaraş, orman yangını, kaza, yangın söndürme, rus be-200
'Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının motorlarından birinde arıza çıkmış olabilir'
Rus havacılık uzmanı Viktor Zabolotskiy, Kahramanmaraş’ta düşen Rus Be-200 yangın söndürme uçağının düşme nedeninin motorlardan birinde meydana gelen arıza olabileceğini söyledi.
Rus havacılık uzmanı, kıdemli pilot Viktor Zabolotskiy, Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına
katılmak için Adana'dan havalanan Be-200
uçağının düşme nedeninin motorlardan birinde meydana gelen arıza olabileceğini belirtti.
Uzman, "Motorlardan en az birinde arıza meydana gelmiş olabilir. Bu durumda motorun itme gücü aniden düşer ve uçak hızla irtifa kaybeder. Böyle bir durumda suyu boşaltması ve yoluna devam etmesi gerekir. Ancak bu kazada, arıza ile birlikte her şey çok hızlı gelişmiş olabilir, uçak yeterli irtifaya sahip olmamış olabilir ve bu yüksekliği elde etmeye zaman kalmamış olabilir" dedi.
Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan uzman bir ekip ile Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği çalışanların Be-200 uçağının düşüş nedenini araştırmak için uçağın kaza geçirdiği bölgeye hareket etmişti.