https://tr.sputniknews.com/20210814/kamcatkada-gole-dusen-helikopterin-yakininda-3-kisinin-cesedine-ulasildi-1048022324.html

Kamçatka’da göle düşen helikopterin yakınında 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Kamçatka’da göle düşen helikopterin yakınında 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde Kuril Gölü’ne düşen Mi-8 helikopterinin enkazının yakınında 3 kişinin cesedine daha ulaşıldığı öğrenildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T10:10+0300

2021-08-14T10:10+0300

2021-08-14T10:10+0300

kamçatka

ölüm

göl

helikopter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048022405_0:0:2169:1220_1920x0_80_0_0_ba53cf160bda461558e82cd49759ef7c.png

Kamçatka Bölge Valisi Vladimir Solodov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre evvelki gün Kuril Gölü’ne düşen Mi-8 helikopterinin enkazının yakınlarında 3 kişinin cesedine daha ulaşıldı.Solodov, “Kuril Gölü'ndeki arama operasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Kronotskiy Doğa Koruma Alanı ve Kamçatka Bölgesi imkanlarıyla devam ediyor. Pilotun cesedi karaya çıkarıldı, dipte helikopterin enkazının yakınında iki kişinin daha cesedi bulundu” ifadelerini kullandı.Vali Solodov, arama-kurtarma çalışmalarının gündüzleri yapılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.Dün Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, kaza yerinde bir kadın yolcunun cesedinin bulunduğu belirtilmişti.Evvelki gün içinde 1’i çocuk 13 turistin ve 3 mürettebatın bulunduğu Mi-8 helikopteri, Kuril Gölü üzerindeyken suya düşüp batmış, enkazına 110 metre derinlikte ulaşılmıştı. Kaza mağdurlarından 4’ yaralı olmak üzere 8 kişi kurtarılmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık uçuş güvenliği ile ilgili kurallara uyup uyulmadığına ilişkin incelemeye geçti. Kazaya yol açan nedenler, kötü hava koşulları ve pilotaj hatası olarak değerlendiriliyor.

kamçatka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kamçatka, ölüm, göl, helikopter