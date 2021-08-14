Kamçatka’da göle düşen helikopterin yakınında 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Kamçatka Bölge Valisi Vladimir Solodov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre evvelki gün Kuril Gölü’ne düşen Mi-8 helikopterinin enkazının yakınlarında 3 kişinin cesedine daha ulaşıldı.Solodov, “Kuril Gölü'ndeki arama operasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Kronotskiy Doğa Koruma Alanı ve Kamçatka Bölgesi imkanlarıyla devam ediyor. Pilotun cesedi karaya çıkarıldı, dipte helikopterin enkazının yakınında iki kişinin daha cesedi bulundu” ifadelerini kullandı.Vali Solodov, arama-kurtarma çalışmalarının gündüzleri yapılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.Dün Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, kaza yerinde bir kadın yolcunun cesedinin bulunduğu belirtilmişti.Evvelki gün içinde 1’i çocuk 13 turistin ve 3 mürettebatın bulunduğu Mi-8 helikopteri, Kuril Gölü üzerindeyken suya düşüp batmış, enkazına 110 metre derinlikte ulaşılmıştı. Kaza mağdurlarından 4’ yaralı olmak üzere 8 kişi kurtarılmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık uçuş güvenliği ile ilgili kurallara uyup uyulmadığına ilişkin incelemeye geçti. Kazaya yol açan nedenler, kötü hava koşulları ve pilotaj hatası olarak değerlendiriliyor.
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde Kuril Gölü’ne düşen Mi-8 helikopterinin enkazının yakınında 3 kişinin cesedine daha ulaşıldığı öğrenildi.
Kamçatka Bölge Valisi Vladimir Solodov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre evvelki gün Kuril Gölü’ne düşen Mi-8 helikopterinin enkazının yakınlarında 3 kişinin cesedine daha ulaşıldı.
Solodov, “Kuril Gölü'ndeki arama operasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Kronotskiy Doğa Koruma Alanı ve Kamçatka Bölgesi imkanlarıyla devam ediyor. Pilotun cesedi karaya çıkarıldı, dipte helikopterin enkazının yakınında iki kişinin daha cesedi bulundu” ifadelerini kullandı.
Vali Solodov, arama-kurtarma çalışmalarının gündüzleri yapılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.
Dün Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, kaza yerinde bir kadın yolcunun cesedinin bulunduğu belirtilmişti.
Evvelki gün içinde 1’i çocuk 13 turistin ve 3 mürettebatın bulunduğu Mi-8 helikopteri, Kuril Gölü üzerindeyken suya düşüp batmış, enkazına 110 metre derinlikte ulaşılmıştı. Kaza mağdurlarından 4’ yaralı olmak üzere 8 kişi kurtarılmıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık uçuş güvenliği ile ilgili kurallara uyup uyulmadığına ilişkin incelemeye geçti. Kazaya yol açan nedenler, kötü hava koşulları ve pilotaj hatası olarak değerlendiriliyor.