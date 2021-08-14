https://tr.sputniknews.com/20210814/kanada-yaklasik-20-bin-afgan-siginmaciyi-kabul-edecek-1048019597.html

Kanada, yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edecek

Kanada, yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edecek

Kanada hükümetinin, Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi karşısında ülkeden kaçmak zorunda kalan hükümet çalışanı ve kadın sivil toplum liderleri başta olmak üzere... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T02:04+0300

2021-08-14T02:04+0300

2021-08-14T02:04+0300

dünya

afganistan

kanada

sığınmacı

büyükelçilik

tahliye

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NATO ülkelerinin Afganistan'dan askerlerini çekmesini takiben Taliban, ülkenin önemli bir kısmını ele geçirdi ve ilerleyişini sürdürüyor.Kanada Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum yürek parçalayıcı ve Kanada boş durmayacak" ifadelerini kullandı.Ülkesinin yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceği bilgisini paylaşan Mendicino, bunların arasında halen ülkede bulunan ya da komşu ülkelere kaçan kadın hareketi liderleri, kamu çalışanları, kanaat önderleri, azınlıklar ve gazetecilerin yer alacağını belirtti.Öte yandan Mendicino, ayrıca halihazırda bir dizi sığınmacının dün uçaklarla Toronto'ya iniş yaptığını söyledi.Daha önce ABD, Almanya, Kanada ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke, Kabil'deki büyükelçiliklerini tahliye etme kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210813/ingiltere-basbakani-johnson-afganistan-savasinin-bosuna-olduguna-inanmiyorum-1048017539.html

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afganistan, kanada, sığınmacı, büyükelçilik, tahliye