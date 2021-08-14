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https://tr.sputniknews.com/20210814/kanada-yaklasik-20-bin-afgan-siginmaciyi-kabul-edecek-1048019597.html
Kanada, yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edecek
Kanada, yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edecek
Kanada hükümetinin, Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi karşısında ülkeden kaçmak zorunda kalan hükümet çalışanı ve kadın sivil toplum liderleri başta olmak üzere... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T02:04+0300
2021-08-14T02:04+0300
dünya
afganistan
kanada
sığınmacı
büyükelçilik
tahliye
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NATO ülkelerinin Afganistan'dan askerlerini çekmesini takiben Taliban, ülkenin önemli bir kısmını ele geçirdi ve ilerleyişini sürdürüyor.Kanada Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum yürek parçalayıcı ve Kanada boş durmayacak" ifadelerini kullandı.Ülkesinin yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceği bilgisini paylaşan Mendicino, bunların arasında halen ülkede bulunan ya da komşu ülkelere kaçan kadın hareketi liderleri, kamu çalışanları, kanaat önderleri, azınlıklar ve gazetecilerin yer alacağını belirtti.Öte yandan Mendicino, ayrıca halihazırda bir dizi sığınmacının dün uçaklarla Toronto'ya iniş yaptığını söyledi.Daha önce ABD, Almanya, Kanada ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke, Kabil'deki büyükelçiliklerini tahliye etme kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210813/ingiltere-basbakani-johnson-afganistan-savasinin-bosuna-olduguna-inanmiyorum-1048017539.html
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afganistan, kanada, sığınmacı, büyükelçilik, tahliye

Kanada, yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edecek

02:04 14.08.2021
© REUTERS / Mohammad IsmailAfganistan bayrağı
Afganistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
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Kanada hükümetinin, Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi karşısında ülkeden kaçmak zorunda kalan hükümet çalışanı ve kadın sivil toplum liderleri başta olmak üzere yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceği bildirildi.
NATO ülkelerinin Afganistan'dan askerlerini çekmesini takiben Taliban, ülkenin önemli bir kısmını ele geçirdi ve ilerleyişini sürdürüyor.
Kanada Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum yürek parçalayıcı ve Kanada boş durmayacak" ifadelerini kullandı.
Ülkesinin yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceği bilgisini paylaşan Mendicino, bunların arasında halen ülkede bulunan ya da komşu ülkelere kaçan kadın hareketi liderleri, kamu çalışanları, kanaat önderleri, azınlıklar ve gazetecilerin yer alacağını belirtti.
Öte yandan Mendicino, ayrıca halihazırda bir dizi sığınmacının dün uçaklarla Toronto'ya iniş yaptığını söyledi.
Daha önce ABD, Almanya, Kanada ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke, Kabil'deki büyükelçiliklerini tahliye etme kararı almıştı.
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