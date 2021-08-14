https://tr.sputniknews.com/20210814/katardan-talibana-ateskes-cagrisi-1048032776.html

Katar'dan Taliban'a ateşkes çağrısı

Katar'dan Taliban'a ateşkes çağrısı

Taliban'ın siyasi büro şefi Molla Abdul Gani Baradar ile bir araya gelen Katar Dışişleri Bakanı'nın, ateşkes çağrısı yaptığı bildirildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

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Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e doğru ilerleyişi sürerken, Katar'dan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile Taliban'ın siyasi büro şefi ve müzakerecisi Molla Abdul Gani Baradar'ın bir araya geldiği belirtildi.Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakanımız, toplantıda Taliban'a ateşkes çağrısı yaptı" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20210814/afganistanda-taliban-militanlarinin-ele-gecirdigi-vilayet-merkezi-sayisi-23e-yukseldi-1048032304.html

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