Katar'dan Taliban'a ateşkes çağrısı

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e doğru ilerleyişi sürerken, Katar'dan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile Taliban'ın siyasi büro şefi ve müzakerecisi Molla Abdul Gani Baradar'ın bir araya geldiği belirtildi.Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakanımız, toplantıda Taliban'a ateşkes çağrısı yaptı" denildi.
Taliban'ın siyasi büro şefi Molla Abdul Gani Baradar ile bir araya gelen Katar Dışişleri Bakanı'nın, ateşkes çağrısı yaptığı bildirildi.
Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e doğru ilerleyişi sürerken, Katar'dan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile Taliban'ın siyasi büro şefi ve müzakerecisi Molla Abdul Gani Baradar'ın bir araya geldiği belirtildi.