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Kızlar Manastırı 3 yıldır ziyarete açılmayı bekliyor
Kızlar Manastırı 3 yıldır ziyarete açılmayı bekliyor
Trabzon’a hakim Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan ve zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı’nda 4 yıl süren restorasyon... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T11:11+0300
2021-08-14T11:11+0300
trabzon
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
açılış
otopark
kızlar manastırı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci nedeniyle açılışı zaman zaman ertelenen Kızlar Manastırının restorasyon çalışmaları 2018 yılının sonlarına doğru tamamlandı.Manastırın ziyarete açılamamasında en önemli engel otopark sorunu olarak gösterilirken, sorunun çözümüyle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Kızlar Manastırında tamamlanan restorasyon çalışmaların ardından ziyarete açılamadığından manastır içerisinde yer yer otlar hakim olurken, otopark sorununun giderilmesiyle birlikte içerisinde genel bir temizlik yapılacağı belirtildi.Kızlar Manastırının açıldıktan sonra Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden biri olması bekleniyor.Trabzon’un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 1349-1390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı'nda 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı.Manastırdaki restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olurken, tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır yüksek bir koruma duvarı ile çevrili.Manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı.Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios’un eşi Theodora ve annesi Eirene’nın portreleri yer alıyor.
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trabzon, türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, açılış, otopark, kızlar manastırı

Kızlar Manastırı 3 yıldır ziyarete açılmayı bekliyor

11:11 14.08.2021
© DHAKızlar Manastırı
Kızlar Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© DHA
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Trabzon’a hakim Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan ve zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı’nda 4 yıl süren restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce tamamlandı. Manastırın açılışı otopark sorunu yüzünden bir türlü yapılamıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci nedeniyle açılışı zaman zaman ertelenen Kızlar Manastırının restorasyon çalışmaları 2018 yılının sonlarına doğru tamamlandı.
Manastırın ziyarete açılamamasında en önemli engel otopark sorunu olarak gösterilirken, sorunun çözümüyle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kızlar Manastırında tamamlanan restorasyon çalışmaların ardından ziyarete açılamadığından manastır içerisinde yer yer otlar hakim olurken, otopark sorununun giderilmesiyle birlikte içerisinde genel bir temizlik yapılacağı belirtildi.
Kızlar Manastırının açıldıktan sonra Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden biri olması bekleniyor.
Trabzon’un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 1349-1390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı'nda 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı.
Manastırdaki restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olurken, tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır yüksek bir koruma duvarı ile çevrili.
Manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı.
Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios’un eşi Theodora ve annesi Eirene’nın portreleri yer alıyor.
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