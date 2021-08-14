https://tr.sputniknews.com/20210814/kuran-kursu-ogrencilerini-tasiyan-midibus-kaza-yapti-7si-agir-29-yarali-1048020407.html

Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 7'si ağır 29 yaralı

Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 7'si ağır 29 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan bir midibüs devrildi. Kazadan edinilen ilk bilgilere göre 7'si ağır olmak üzere 29 kişi... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T03:43+0300

2021-08-14T03:43+0300

2021-08-14T03:43+0300

türkiye

kayseri

trafik kazası

kuran kursu

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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kuran kursu öğrencilerini taşıyan 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

türkiye

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kayseri, trafik kazası, kuran kursu