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Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 7'si ağır 29 yaralı
Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan bir midibüs devrildi. Kazadan edinilen ilk bilgilere göre 7'si ağır olmak üzere 29 kişi... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T03:43+0300
2021-08-14T03:43+0300
türkiye
kayseri
trafik kazası
kuran kursu
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kuran kursu öğrencilerini taşıyan 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.
türkiye
kayseri
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kayseri, trafik kazası, kuran kursu

Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 7'si ağır 29 yaralı

03:43 14.08.2021
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan bir midibüs devrildi. Kazadan edinilen ilk bilgilere göre 7'si ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kuran kursu öğrencilerini taşıyan 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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