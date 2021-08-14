Levent Ülgen tepkili: 'Ahlaksızlık ve sorumsuzluk'

Oyuncu Levent Ülgen, 'Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek burkan son hali' ile paylaşılan fotoğraflara tepki gösterdi.Sosyal medyada çıkan bu haberin doğru olmadığını belirten Ülgen, "Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur" dedi.
Oyuncu Levent Ülgen, kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğrafa tepki gösterdi. "Ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur" dedi.
Oyuncu Levent Ülgen, 'Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek burkan son hali' ile paylaşılan fotoğraflara tepki gösterdi.
Sosyal medyada çıkan bu haberin doğru olmadığını belirten Ülgen, "Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur" dedi.