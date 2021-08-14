https://tr.sputniknews.com/20210814/levent-ulgen-tepkili-ahlaksizlik-ve-sorumsuzluk-1048026609.html

Levent Ülgen tepkili: 'Ahlaksızlık ve sorumsuzluk'

Levent Ülgen tepkili: 'Ahlaksızlık ve sorumsuzluk'

Oyuncu Levent Ülgen, kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğrafa tepki gösterdi. "Ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T14:57+0300

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sosyal medya

yalanlama

levent ülgen

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Oyuncu Levent Ülgen, 'Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek burkan son hali' ile paylaşılan fotoğraflara tepki gösterdi.Sosyal medyada çıkan bu haberin doğru olmadığını belirten Ülgen, "Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur" dedi.

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sosyal medya, yalanlama, levent ülgen