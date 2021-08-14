https://tr.sputniknews.com/20210814/lubnan-ordusu-ulkede-kapali-istasyonlardaki-akaryakita-el-koyacak-1048031623.html

Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak

Lübnan ordusu ülkede kapalı istasyonlardaki akaryakıta el koyacak

Lübnan ordusu, ülkede halihazırda satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek ele geçirdiği yakıta el koyacağını duyurdu. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T20:49+0300

2021-08-14T20:49+0300

2021-08-14T20:49+0300

dünya

lübnan

akaryakıt

lübnan ordusu

sübvansiyon

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Lübnan ordusu, Merkez Bankası'nın akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınladı."Ordu birlikleri akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyecek ve ele geçirdiği yakıta el konulacak. El konulan akaryakıt doğrudan vatandaşa ücretsiz dağıtılacak" ifadeleri kullanılan açıklamada, dağıtım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.Twitter hesabından paylaşımlarına devam eden Lübnan ordusu, askerlerin akaryakıt istasyonlarına yaptığı baskınların görüntülerine yer verilerek, "Ordu birlikleri akaryakıt istasyonlarına başlattığı baskınlarda yakıt stoklarına el koydu" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Lübnan İçişlerine Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Güçleri'nin Twitter hesabından, "İç Güvelik Güçleri, vatandaşın akaryakıt krizi nedeniyle yaşadığı çileye karşı elleri bağlı kalmayacak" açıklamasında bulunuldu.Ülkedeki bazı akaryakıt istasyonlarının benzin ve motorini stoklayarak halkın ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı zorlu şartları daha da kötüleştirğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle ülke genelinde İç Güvenlik Güçleri'nin başlatacağı devriyelerde kapalı olan istasyonlarda ele geçirilecek akaryakıtın uygun şekilde halka ulaştırılacağı vurgulandı.

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