https://tr.sputniknews.com/20210814/milli-egitim-bakanligindan-il-mudurluklerine-yuz-yuze-egitim-talimati-1048023679.html
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T11:30+0300
2021-08-14T11:30+0300
2021-08-14T11:42+0300
milli eğitim bakanlığı
koronavirüs
yüz yüze eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ilin müdürlüklerine gönderdiği '2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları' konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.
Bir Bilen
Aşıdan kaçanlara yaptırım gelmeden hiç bir güç çocuğumu okula zorla göndertemez !!!
0
kebic Janks
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milli eğitim bakanlığı, koronavirüs, yüz yüze eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı
11:30 14.08.2021 (güncellendi: 11:42 14.08.2021)
Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ilin müdürlüklerine gönderdiği '2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları' konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.
Habertürk gazetesinde yer alan habere göre
, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.