https://tr.sputniknews.com/20210814/milli-egitim-bakanligindan-il-mudurluklerine-yuz-yuze-egitim-talimati-1048023679.html

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T11:30+0300

2021-08-14T11:30+0300

2021-08-14T11:42+0300

milli eğitim bakanlığı

koronavirüs

yüz yüze eğitim

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ilin müdürlüklerine gönderdiği '2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları' konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

Bir Bilen Aşıdan kaçanlara yaptırım gelmeden hiç bir güç çocuğumu okula zorla göndertemez !!! 0

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milli eğitim bakanlığı, koronavirüs, yüz yüze eğitim