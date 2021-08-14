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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T11:30+0300
2021-08-14T11:42+0300
milli eğitim bakanlığı
koronavirüs
yüz yüze eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ilin müdürlüklerine gönderdiği '2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları' konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.
Aşıdan kaçanlara yaptırım gelmeden hiç bir güç çocuğumu okula zorla göndertemez !!!
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Karaciğer sirozuna yol açan kronik Hepatit B hastasıyım Bana tedavisinin olmadığı söylendi ve virüs için tam bir tedavi olmayan ve Saç dökülmesine ve böbrek sorununa yol açan lamivudin ilacı kullanmam önerildi. Doktor Nelson Ads ile bu blog sitesinde Hepatit B, Erektil Disfonksiyon, Böbrek hastalıkları vb. tedavi görmüş önceki hastalarına ait bir dizi tanıklıkla karşılaştım. DHL ile adresime gelen ürününün siparişini verdim - 4 gün içinde servise verdim ve onun talimatıyla ürünü 21 gün kullandım. İlk hafta sağlığımda büyük bir fark olduğunu keşfettim ve başka bir test için gittiğimde kanımda virüs izi olmadan sonucum negatifti. Dr. Nelson'ı Böbrek Taşı, Meme Kanseri, Karaciğer Sirozu, Kalp Hastalığı, fibroz, herpes virüsü, erektil disfonksiyon, prostat kanseri, Diyabet, düşük sperm, akciğer kanseri olan herkese tavsiye ederim. Bilgi; E-posta; drnelsonsalim10@gmail.com WhatsApp +212703835488.
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milli eğitim bakanlığı, koronavirüs, yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı

11:30 14.08.2021 (güncellendi: 11:42 14.08.2021)
© DHAyüz yüze eğitim
yüz yüze eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© DHA
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Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ilin müdürlüklerine gönderdiği '2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları' konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.
Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.
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Popüler yorumlar
Aşıdan kaçanlara yaptırım gelmeden hiç bir güç çocuğumu okula zorla göndertemez !!!
BBBir Bilen
14 Ağustos, 12:01
000000
Karaciğer sirozuna yol açan kronik Hepatit B hastasıyım Bana tedavisinin olmadığı söylendi ve virüs için tam bir tedavi olmayan ve Saç dökülmesine ve böbrek sorununa yol açan lamivudin ilacı kullanmam önerildi. Doktor Nelson Ads ile bu blog sitesinde Hepatit B, Erektil Disfonksiyon, Böbrek hastalıkları vb. tedavi görmüş önceki hastalarına ait bir dizi tanıklıkla karşılaştım. DHL ile adresime gelen ürününün siparişini verdim - 4 gün içinde servise verdim ve onun talimatıyla ürünü 21 gün kullandım. İlk hafta sağlığımda büyük bir fark olduğunu keşfettim ve başka bir test için gittiğimde kanımda virüs izi olmadan sonucum negatifti. Dr. Nelson'ı Böbrek Taşı, Meme Kanseri, Karaciğer Sirozu, Kalp Hastalığı, fibroz, herpes virüsü, erektil disfonksiyon, prostat kanseri, Diyabet, düşük sperm, akciğer kanseri olan herkese tavsiye ederim. Bilgi; E-posta; drnelsonsalim10@gmail.com WhatsApp +212703835488.
kJkebic Janks
14 Ağustos, 12:48
000000
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