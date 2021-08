https://tr.sputniknews.com/20210814/muderrisoglu-cumhurbaskani-bizi-bir-sekilde-gorsun-kabilinden-sosyal-medyaya-oynayanlar-var-1048023151.html

Müderrisoğlu: 'Cumhurbaşkanı bizi bir şekilde görsün' kabilinden sosyal medyaya oynayanlar var

Müderrisoğlu: 'Cumhurbaşkanı bizi bir şekilde görsün' kabilinden sosyal medyaya oynayanlar var

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Doğal afetlere müdahale anlarında gördük ki samimiyetle, Allah rızası, millet duası için çalışanların yanında, sırf... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T11:00+0300

2021-08-14T11:00+0300

2021-08-14T11:00+0300

recep tayyip erdoğan

ak parti

sosyal medya

cumhurbaşkanlığı

sabah gazetesi

okan müderrisoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1e/1043694733_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5331b7d935ad481f80d95e0a7ea149f3.jpg

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla bir köşe yazısı kaleme aldı.Sözlerine "AK Parti'nin özü, 'Erdemliler Hareketi'dir.' Geçen yirmi yılda her neviden darbe girişimine, sokak olaylarından terör saldırılarına, stratejik kuşatmalardan ekonomik operasyonlara kadar onlarca badirenin atlatılması, AK Parti'nin siyasi genetik kodları sayesinde oldu" diye başlayan Müderrisoğlu, devamında "Yani... Milletle bütünleşen, devletleşmeden devleti millet için yöneten, kibirden uzak, harbi ve hasbi duruş, yerli ve milli politikalar, vesayetle mücadele, demokratik siyasetin yeniden inşası" ifadesini kullandı.Müderrisoğlu, şunları kaydetti:"Evet... Çoğu bireysel hırs ve hesaplarla AK Parti'nin ana gövdesinden kopan dallar da oldu. Zaman neyi gösterir bilinmez! İlaveten... Halen yangından sele, depremden salgına kadar her biri sarsıcı, her biri yüksek direnç gerektiren felaketlerle boğuşan bir Türkiye var. Ülkenin dört bir yanını saran 'acılı hat', devlet-millet dayanışmasının önemini bir kez daha göstermekte...Ancak gelinen noktada... AK Partili olan, AK Parti ile görüntü veren, AK Parti'den nasiplenenlerin farkını fark etmek durumundayız. Bilhassa doğal afetlere müdahale anlarında gördük ki samimiyetle, Allah rızası, millet duası için çalışanların yanında, sırf 'Cumhurbaşkanı bizi bir şekilde görsün' kabilinden sosyal medyaya oynayanların sayısı azımsanmayacak düzeyde.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ben, 'Organik, yani doğal siyasetçi' olarak görüyorum. Erdoğan'a ve AK Parti'ye sirayet eden yapay unsurların budanması bu hareketin sürdürülebilirliği için ön şart."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, sosyal medya, cumhurbaşkanlığı, sabah gazetesi, okan müderrisoğlu