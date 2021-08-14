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https://tr.sputniknews.com/20210814/ortakoyde-8-katli-otel-insaatinda-yangin-1048024138.html
Ortaköy'de otel yangını
Ortaköy'de otel yangını
Beşiktaş Ortaköy'de tadilattaki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T12:03+0300
2021-08-14T12:03+0300
2021-08-14T13:05+0300
istanbul
yangın
inşaat
ortaköy
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Beşiktaş Ortaköy'de tadilata alınan 6 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, tadilatta bulunan ve içinde müşterisi olmayan otelin çatısında kaynak esnasında küçük çaplı bir yangın meydana geldiğini söyledi.Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangını söndürdüğünü ifade eden Bakan, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığını belirtti.
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istanbul, yangın, inşaat, ortaköy
Ortaköy'de otel yangını 12:03 14.08.2021 (güncellendi: 13:05 14.08.2021)
Beşiktaş Ortaköy'de tadilattaki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beşiktaş Ortaköy'de tadilata alınan 6 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Beşiktaş Kaymakamı
Önder Bakan, tadilatta bulunan ve içinde müşterisi olmayan otelin çatısında kaynak esnasında küçük çaplı bir yangın meydana geldiğini söyledi.
Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangını söndürdüğünü ifade eden Bakan, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığını belirtti.