https://tr.sputniknews.com/20210814/ortakoyde-8-katli-otel-insaatinda-yangin-1048024138.html

Ortaköy'de otel yangını

Ortaköy'de otel yangını

Beşiktaş Ortaköy'de tadilattaki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T12:03+0300

2021-08-14T12:03+0300

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istanbul

yangın

inşaat

ortaköy

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Beşiktaş Ortaköy'de tadilata alınan 6 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, tadilatta bulunan ve içinde müşterisi olmayan otelin çatısında kaynak esnasında küçük çaplı bir yangın meydana geldiğini söyledi.Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangını söndürdüğünü ifade eden Bakan, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığını belirtti.

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istanbul, yangın, inşaat, ortaköy