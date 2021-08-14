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https://tr.sputniknews.com/20210814/putin-ulkede-meydana-gelen-dogal-afetlerin-olcegi-benzeri-gorulmemis-nitelikte-1048029305.html
Putin: Ülkede meydana gelen doğal afetlerin ölçeği benzeri görülmemiş nitelikte
Putin: Ülkede meydana gelen doğal afetlerin ölçeği benzeri görülmemiş nitelikte
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen doğal afetlerin ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğunu... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T18:12+0300
2021-08-14T18:12+0300
dünya
rusya
vladimir putin
orman yangını
yakutistan
talimat
doğal afet
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen doğal afetlerin ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğunu belirterek, ilgili mercilere acil durum ilan edilen bölgelerden vatandaşların tahliyesi için hazır olmaları talimatı verdi.Ülkedeki sel ve orman yangınlarının sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin toplantıda konuşan Putin, iklim ve çevre gündemini derin ve sistemli bir şekilde ele almanın gelecek için fevkalade önemli olduğunu belirterek, hayvanların karşı karşıya kaldığı tehlikeleri en aza indirmek ve orman zenginliklerini mümkün olduğunca korumaya çalışmak gerektiğini kaydetti.Putin, "Öncelikle, Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki orman yangınlarının yanı sıra Kırım ve Krasnodar Bölgesi'ndeki bir dizi yerleşim yerlerindeki sel felaketini ele alacağız. Bazı bölgelerde meydana gelen doğal afetlerin, ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğuna şahit oluyoruz. Örneğin, güneyde bir aylık yağış birkaç saat içinde düşerken, Sibirya'da, Uzak Doğu'da aksine, doğal, iklimsel ve atmosferik faktörlerin neden olduğu kuraklıkların yanı sıra, rüzgarların da etkisiyle orman yangınlarının hızla yayıldığını söylemek yeterlidir" dedi.Putin, şu anda 100'den fazla yangının aktif olduğu Yakutistan’da konut ve sosyal tesislere yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını, ancak durumun sürekli kontrol altında tutulması talimatı verdiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20210811/putin-acil-durumlar-bakani-zinicevi-yangin-sondurme-calismalarinin-surdugu-yakutistana-gonderdi-1047949077.html
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rusya, vladimir putin, orman yangını, yakutistan, talimat, doğal afet

Putin: Ülkede meydana gelen doğal afetlerin ölçeği benzeri görülmemiş nitelikte

18:12 14.08.2021
© Sputnik / Алексей НикольскийVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen doğal afetlerin ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen doğal afetlerin ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğunu belirterek, ilgili mercilere acil durum ilan edilen bölgelerden vatandaşların tahliyesi için hazır olmaları talimatı verdi.
Ülkedeki sel ve orman yangınlarının sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin toplantıda konuşan Putin, iklim ve çevre gündemini derin ve sistemli bir şekilde ele almanın gelecek için fevkalade önemli olduğunu belirterek, hayvanların karşı karşıya kaldığı tehlikeleri en aza indirmek ve orman zenginliklerini mümkün olduğunca korumaya çalışmak gerektiğini kaydetti.
Rusya - Yakutistan - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
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Putin, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev'i yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Yakutistan'a gönderdi
11 Ağustos, 22:00
Putin, "Öncelikle, Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki orman yangınlarının yanı sıra Kırım ve Krasnodar Bölgesi'ndeki bir dizi yerleşim yerlerindeki sel felaketini ele alacağız. Bazı bölgelerde meydana gelen doğal afetlerin, ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğuna şahit oluyoruz. Örneğin, güneyde bir aylık yağış birkaç saat içinde düşerken, Sibirya'da, Uzak Doğu'da aksine, doğal, iklimsel ve atmosferik faktörlerin neden olduğu kuraklıkların yanı sıra, rüzgarların da etkisiyle orman yangınlarının hızla yayıldığını söylemek yeterlidir" dedi.
Putin, şu anda 100'den fazla yangının aktif olduğu Yakutistan’da konut ve sosyal tesislere yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını, ancak durumun sürekli kontrol altında tutulması talimatı verdiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"Bölgedeki 13 orman yangını yerleşim yerlerinden beş kilometrelik bir mesafede yer alıyor. Yangından dolayı doğrudan bir tehlike olmasa bile, insanlar, özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar için duman ve atmosfere salınan maddelerin konsantrasyonu tehdit oluşturuyor. Bu nedenle bölge sakinlerinin güvenli yerlere tahliyeleri ihtimaline karşı gerekli tüm araçların hazır olması gerekiyor."
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