https://tr.sputniknews.com/20210814/putin-ulkede-meydana-gelen-dogal-afetlerin-olcegi-benzeri-gorulmemis-nitelikte-1048029305.html

Putin: Ülkede meydana gelen doğal afetlerin ölçeği benzeri görülmemiş nitelikte

Putin: Ülkede meydana gelen doğal afetlerin ölçeği benzeri görülmemiş nitelikte

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen doğal afetlerin ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğunu... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T18:12+0300

2021-08-14T18:12+0300

2021-08-14T18:12+0300

dünya

rusya

vladimir putin

orman yangını

yakutistan

talimat

doğal afet

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen doğal afetlerin ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğunu belirterek, ilgili mercilere acil durum ilan edilen bölgelerden vatandaşların tahliyesi için hazır olmaları talimatı verdi.Ülkedeki sel ve orman yangınlarının sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin toplantıda konuşan Putin, iklim ve çevre gündemini derin ve sistemli bir şekilde ele almanın gelecek için fevkalade önemli olduğunu belirterek, hayvanların karşı karşıya kaldığı tehlikeleri en aza indirmek ve orman zenginliklerini mümkün olduğunca korumaya çalışmak gerektiğini kaydetti.Putin, "Öncelikle, Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki orman yangınlarının yanı sıra Kırım ve Krasnodar Bölgesi'ndeki bir dizi yerleşim yerlerindeki sel felaketini ele alacağız. Bazı bölgelerde meydana gelen doğal afetlerin, ölçeği ve doğası itibariyle benzeri görülmemiş nitelikte olduğuna şahit oluyoruz. Örneğin, güneyde bir aylık yağış birkaç saat içinde düşerken, Sibirya'da, Uzak Doğu'da aksine, doğal, iklimsel ve atmosferik faktörlerin neden olduğu kuraklıkların yanı sıra, rüzgarların da etkisiyle orman yangınlarının hızla yayıldığını söylemek yeterlidir" dedi.Putin, şu anda 100'den fazla yangının aktif olduğu Yakutistan’da konut ve sosyal tesislere yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını, ancak durumun sürekli kontrol altında tutulması talimatı verdiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20210811/putin-acil-durumlar-bakani-zinicevi-yangin-sondurme-calismalarinin-surdugu-yakutistana-gonderdi-1047949077.html

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rusya, vladimir putin, orman yangını, yakutistan, talimat, doğal afet