Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210814/rus-disisleri-ingilterenin-bbcnin-moskova-muhabiriyle-ilgili-aciklamalari-gercegi-yansitmiyor-1048030750.html
Rus Dışişleri: İngiltere'nin BBC’nin Moskova muhabiriyle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
Rus Dışişleri: İngiltere'nin BBC’nin Moskova muhabiriyle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiliz yetkililerin Moskova’da görev yapan BBC muhabirinin Rusya vizesinin uzatılmamasına yönelik açıklamalarının... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T19:43+0300
2021-08-14T19:43+0300
dünya
rusya
ingiltere
mariya zaharova
bbc
vize
gazeteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048030559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a256d4064091b02b13d263b2cdc8722.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da görev yapan gazetecinin Rusya vizesinin uzatılmaması ile ilgili durumun BBC temsilcilerine ayrıntılı bir şekilde aktarıldığını belirterek, İngiliz yetkililerin konuyu saptırdıklarını ifade etti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek zorunda kalıyoruz. İngiliz tarafı konuyu baştan aşağı değiştirerek, durumun gerçek kısmını gizliyor. Bunun yerini asılsız suçlamalar ve Rus karşıtı klişeler alıyor" dedi.Zaharova, Londra’nın Moskova'nın daha önce talep ettiği şekilde Rus muhabirine vize vermesi halinde, Rusya’nın BBC muhabiri Sarah Rainsford'a karşı benzer bir adım atacağınına vurgu yaparak, "Israrlı tavsiyelerimize kulak vermek yerine Londra, ülkemiz vatandaşlarına karşı bir dizi haksız yaptırım kararı alarak ilişkileri daha da kötüleştirme yoluna gidiyor” ifadelerini kullandı.Sözcü, olayın kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan vizeleri uzatılmayan Rus haber ajansından bir gazeteci ve aile üyelerinin İngiltere'den ayrılmak zorunda kaldıkları 2019'un yaz aylarına kadar uzandığını hatırlattı.Rus haber ajansının, vizesi uzatılmayan muhabiri yerine başka bir muhabiri gönderme girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını belirten Zaharova, Moskova’nın çeşitli düzeylerde devreye girerek böyle bir yaklaşımın kabul edilemezliğini defalarca dile getirdiğini ve aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacakları uyarısında bulunduğunu kaydetti.
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048030559_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_4f7081f5af25b71417ba783ab00d0b77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ingiltere, mariya zaharova, bbc, vize, gazeteci

Rus Dışişleri: İngiltere'nin BBC’nin Moskova muhabiriyle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor

19:43 14.08.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri BakanlığıMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiliz yetkililerin Moskova’da görev yapan BBC muhabirinin Rusya vizesinin uzatılmamasına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da görev yapan gazetecinin Rusya vizesinin uzatılmaması ile ilgili durumun BBC temsilcilerine ayrıntılı bir şekilde aktarıldığını belirterek, İngiliz yetkililerin konuyu saptırdıklarını ifade etti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek zorunda kalıyoruz. İngiliz tarafı konuyu baştan aşağı değiştirerek, durumun gerçek kısmını gizliyor. Bunun yerini asılsız suçlamalar ve Rus karşıtı klişeler alıyor" dedi.
Zaharova, Londra’nın Moskova'nın daha önce talep ettiği şekilde Rus muhabirine vize vermesi halinde, Rusya’nın BBC muhabiri Sarah Rainsford'a karşı benzer bir adım atacağınına vurgu yaparak, "Israrlı tavsiyelerimize kulak vermek yerine Londra, ülkemiz vatandaşlarına karşı bir dizi haksız yaptırım kararı alarak ilişkileri daha da kötüleştirme yoluna gidiyor” ifadelerini kullandı.
Sözcü, olayın kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan vizeleri uzatılmayan Rus haber ajansından bir gazeteci ve aile üyelerinin İngiltere'den ayrılmak zorunda kaldıkları 2019'un yaz aylarına kadar uzandığını hatırlattı.
Rus haber ajansının, vizesi uzatılmayan muhabiri yerine başka bir muhabiri gönderme girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını belirten Zaharova, Moskova’nın çeşitli düzeylerde devreye girerek böyle bir yaklaşımın kabul edilemezliğini defalarca dile getirdiğini ve aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacakları uyarısında bulunduğunu kaydetti.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:18Rusya’nın Anapa ve Temryuk bölgelerine yıllık yağış bir günde düştü
19:59Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
19:52ABD, Katar ile Afganların ülkeye yerleştirilmesi için görüşüyor
19:43Rus Dışişleri: İngiltere'nin BBC’nin Moskova muhabiriyle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
19:27Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
19:16Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarına yalanlama
19:01Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporculardan 3 madalya
18:38ABD'de Kovid-19'dan hastaneye kaldırılanların yarıdan fazlası aşılamanın düşük olduğu eyaletlerde
18:24Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
18:12Putin: Ülkede meydana gelen doğal afetlerin ölçeği benzeri görülmemiş nitelikte
17:57TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi
17:52Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
17:42AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
17:37Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 13 köprü yıkıldı; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı var
17:26İran'da koronavirüs vaka artışları nedeniyle 6 günlük kısıtlamaya gidildi
17:20Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu
17:08İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi
16:32Zelenskiy'in Kiev'deki ofisinin yakınında milliyetçiler ile polis arasında arbede çıktı
15:29Rus Dışişleri: Moskova, Venezüella'daki diyalog sürecine yardım etmeye hazır
15:07Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 5'i Rus, 3'ü Türk 8 kişi hayatını kaybetti