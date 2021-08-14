https://tr.sputniknews.com/20210814/rus-disisleri-ingilterenin-bbcnin-moskova-muhabiriyle-ilgili-aciklamalari-gercegi-yansitmiyor-1048030750.html
Rus Dışişleri: İngiltere'nin BBC’nin Moskova muhabiriyle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
Rus Dışişleri: İngiltere'nin BBC’nin Moskova muhabiriyle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiliz yetkililerin Moskova’da görev yapan BBC muhabirinin Rusya vizesinin uzatılmamasına yönelik açıklamalarının... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T19:43+0300
2021-08-14T19:43+0300
2021-08-14T19:43+0300
dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da görev yapan gazetecinin Rusya vizesinin uzatılmaması ile ilgili durumun BBC temsilcilerine ayrıntılı bir şekilde aktarıldığını belirterek, İngiliz yetkililerin konuyu saptırdıklarını ifade etti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek zorunda kalıyoruz. İngiliz tarafı konuyu baştan aşağı değiştirerek, durumun gerçek kısmını gizliyor. Bunun yerini asılsız suçlamalar ve Rus karşıtı klişeler alıyor" dedi.Zaharova, Londra’nın Moskova'nın daha önce talep ettiği şekilde Rus muhabirine vize vermesi halinde, Rusya’nın BBC muhabiri Sarah Rainsford'a karşı benzer bir adım atacağınına vurgu yaparak, "Israrlı tavsiyelerimize kulak vermek yerine Londra, ülkemiz vatandaşlarına karşı bir dizi haksız yaptırım kararı alarak ilişkileri daha da kötüleştirme yoluna gidiyor” ifadelerini kullandı.Sözcü, olayın kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan vizeleri uzatılmayan Rus haber ajansından bir gazeteci ve aile üyelerinin İngiltere'den ayrılmak zorunda kaldıkları 2019'un yaz aylarına kadar uzandığını hatırlattı.Rus haber ajansının, vizesi uzatılmayan muhabiri yerine başka bir muhabiri gönderme girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını belirten Zaharova, Moskova’nın çeşitli düzeylerde devreye girerek böyle bir yaklaşımın kabul edilemezliğini defalarca dile getirdiğini ve aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacakları uyarısında bulunduğunu kaydetti.
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rusya, ingiltere, mariya zaharova, bbc, vize, gazeteci
Rus Dışişleri: İngiltere'nin BBC’nin Moskova muhabiriyle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiliz yetkililerin Moskova’da görev yapan BBC muhabirinin Rusya vizesinin uzatılmamasına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, Moskova’da görev yapan gazetecinin Rusya vizesinin uzatılmaması
ile ilgili durumun BBC
temsilcilerine ayrıntılı bir şekilde aktarıldığını belirterek, İngiliz yetkililerin konuyu saptırdıklarını ifade etti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, "Bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek zorunda kalıyoruz. İngiliz tarafı konuyu baştan aşağı değiştirerek, durumun gerçek kısmını gizliyor. Bunun yerini asılsız suçlamalar ve Rus karşıtı klişeler alıyor" dedi.
Zaharova, Londra’nın Moskova'nın daha önce talep ettiği şekilde Rus muhabirine vize vermesi halinde, Rusya’nın BBC muhabiri Sarah Rainsford'a karşı benzer bir adım atacağınına vurgu yaparak, "Israrlı tavsiyelerimize kulak vermek yerine Londra, ülkemiz vatandaşlarına karşı bir dizi haksız yaptırım kararı alarak ilişkileri daha da kötüleştirme yoluna gidiyor” ifadelerini kullandı.
Sözcü, olayın kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan vizeleri uzatılmayan Rus haber ajansından bir gazeteci ve aile üyelerinin İngiltere'den ayrılmak zorunda kaldıkları 2019'un yaz aylarına kadar uzandığını hatırlattı.
Rus haber ajansının, vizesi uzatılmayan muhabiri yerine başka bir muhabiri gönderme girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını belirten Zaharova, Moskova’nın çeşitli düzeylerde devreye girerek böyle bir yaklaşımın kabul edilemezliğini defalarca dile getirdiğini ve aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacakları uyarısında bulunduğunu kaydetti.