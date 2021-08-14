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Rus Dışişleri: Moskova, Venezüella'daki diyalog sürecine yardım etmeye hazır
Rus Dışişleri: Moskova, Venezüella'daki diyalog sürecine yardım etmeye hazır
Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafların başvurması halinde Moskova'nın Venezüella hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T15:29+0300
2021-08-14T15:29+0300
2021-08-14T15:29+0300
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moskova
nicolas maduro
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dünya
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Bakanlığın Venezuela’da iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında Norveç’in arabuluculuğunda Meksika'da dün başlayan yeni müzakere turuna ilişkin açıklamasında, tarafların başvurması halinde Moskova'nın hükümet ile muhalefet arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğu ifade edildi.“Moskova, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti hükümeti ile Venezüella Üniter Platformu arasındaki müzakere sürecinin başlamasını memnuniyetle karşılıyor” denilen açıklamada şöyle devam edildi:“Bu ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların ancak Venezüellalılar tarafından, yıkıcı dış müdahale olmaksızın çözülebileceğine inanıyoruz. Rusya, tarafların ve Norveçli arabulucuların talebi doğrultusunda diyalog sürecine gerekli yardımı sağlamaya hazır.”Rus Dışişleri, böyle bir yardımın formatı konusunda ‘mutabakat sağlanacağını’ ifade etti.Ne olmuştu?Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimleri yüzde 67.7 ile kazanmasına rağmen muhalefetin hile iddiaları nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.ABD ve diğer birçok Batı ülkesi tarafından 'hileli' olarak nitelendirilen seçimlerin ardından Washington, Caracas'a yönelik yaptırımlarını önemli ölçüde genişletmişti.Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da destekçilerini meydanlara dökerek, kendisini ülkenin 'geçici devlet başkanı' ilan etmişti.Eski ABD Başkanı Donald Trump, bunun üzerine, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini savunarak, Guaido'yu ülkenin 'fiili devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamıştı.ABD yönetimi, en son 5 Ocak'ta, Venezüella'da Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıklamış, 6 Aralık 2020'de ülkede düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadığını duyurmuştu.Maduro ise olayı darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve ABD ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.Rusya, Belarus, İran, Meksika, Çin, Türkiye, Küba, Nikaragua, Endonezya ve diğer birçok ülke, Venezüella’nın meşru lideri Nicolas Maduro’yu desteklediklerini açıklamıştı.
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Rus Dışişleri: Moskova, Venezüella'daki diyalog sürecine yardım etmeye hazır
Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafların başvurması halinde Moskova'nın Venezüella hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Venezuela’da iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında Norveç’in arabuluculuğunda Meksika'da dün başlayan yeni müzakere turuna ilişkin açıklamasında, tarafların başvurması halinde Moskova'nın hükümet ile muhalefet arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğu ifade edildi.
“Moskova, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti hükümeti ile Venezüella Üniter Platformu arasındaki müzakere sürecinin başlamasını memnuniyetle karşılıyor” denilen açıklamada şöyle devam edildi:
“Bu ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların ancak Venezüellalılar tarafından, yıkıcı dış müdahale olmaksızın çözülebileceğine inanıyoruz. Rusya, tarafların ve Norveçli arabulucuların talebi doğrultusunda diyalog sürecine gerekli yardımı sağlamaya hazır.”
Rus Dışişleri, böyle bir yardımın formatı konusunda ‘mutabakat sağlanacağını’ ifade etti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimleri yüzde 67.7 ile kazanmasına rağmen muhalefetin hile iddiaları nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.
ABD ve diğer birçok Batı ülkesi tarafından 'hileli' olarak nitelendirilen seçimlerin ardından Washington, Caracas'a yönelik yaptırımlarını önemli ölçüde genişletmişti.
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da destekçilerini meydanlara dökerek, kendisini ülkenin 'geçici devlet başkanı' ilan etmişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, bunun üzerine, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini savunarak, Guaido'yu ülkenin 'fiili devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamıştı.
ABD yönetimi, en son 5 Ocak'ta, Venezüella'da Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıklamış, 6 Aralık 2020'de ülkede düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadığını duyurmuştu.
Maduro ise olayı darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve ABD ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.
Rusya, Belarus, İran, Meksika, Çin, Türkiye, Küba, Nikaragua, Endonezya ve diğer birçok ülke, Venezüella’nın meşru lideri Nicolas Maduro’yu desteklediklerini açıklamıştı.