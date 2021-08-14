Rusya’da otobüs kamyona çarptı: 22 yolcu yaralandı

Rusya İçişleri Bakanlığı bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Vladimir bölgesinde seyir halinde bir otobüsün aynı yönde ilerleyen bir kamyona arkadan çarpması sonucu, içindeki 47 yolcudan 22’si yaralandı.Kazanın bu sabaha karşı Moskova saatiyle 03.15'te (TSİ ile aynı) Aleksandrovsky mevkiinde, M-8 Holmogorı federal otoyolunun 97. km'sinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, yaralanan 22 yolcudan 16’sının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Kazada hayatını kaybedenlerin olmadığı belirtilirken, polislerin kazanın neden ve koşullarını belirlemek için çalıştığı kaydedildi.Sağlık Bakanlığı bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise 8 kişinin hastaneye yatırıldığı, aralarında ağır yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Rusya’nın Vladimir bölgesinde seyir halinde bir otobüsün aynı yönde ilerleyen bir kamyona çarpması sonucu 22 yolcunun yaralandığı bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Vladimir bölgesinde seyir halinde bir otobüsün aynı yönde ilerleyen bir kamyona arkadan çarpması sonucu, içindeki 47 yolcudan 22’si yaralandı.
Kazanın bu sabaha karşı Moskova saatiyle 03.15'te (TSİ ile aynı) Aleksandrovsky mevkiinde, M-8 Holmogorı federal otoyolunun 97. km'sinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, yaralanan 22 yolcudan 16’sının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin olmadığı belirtilirken, polislerin kazanın neden ve koşullarını belirlemek için çalıştığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise 8 kişinin hastaneye yatırıldığı, aralarında ağır yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.