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Rusya'da pandeminin başından bu yana en yüksek can kaybı
Rusya'da pandeminin başından bu yana en yüksek can kaybı
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 819 kişi hayatını kaybetti. Bu, pandeminin başından beri... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T13:15+0300
2021-08-14T13:15+0300
rusya
ölüm
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
dünya
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Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 22 bin 144 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 22 bin 277 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.6 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 579 bin 212’ye yükseldiği belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 317), St. Petersburg’da (bin 823) ve Moskova bölgesinde (bin 307) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 819 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı olduğu, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 169 bin 683’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 19 bin 550 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 867 bin 890 olduğu vurgulandı.
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rusya, ölüm, koronavirüs, koronavirüsle mücadele

Rusya'da pandeminin başından bu yana en yüksek can kaybı

13:15 14.08.2021
© Sputnik / İlya Pitalev / Fotoğraf bankasına girMoskova - Rusya - koronavirüs - Kovid-19
Moskova - Rusya - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / İlya Pitalev
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 819 kişi hayatını kaybetti. Bu, pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı.
Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 22 bin 144 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 22 bin 277 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.6 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 579 bin 212’ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 317), St. Petersburg’da (bin 823) ve Moskova bölgesinde (bin 307) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 819 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı olduğu, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 169 bin 683’e yükseldiği kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 19 bin 550 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 867 bin 890 olduğu vurgulandı.
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