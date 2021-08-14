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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'kuş sürüsü' engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'kuş sürüsü' engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'na kuş sürüsü nedeniyle inemeyen 5 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T23:30+0300
2021-08-14T23:30+0300
2021-08-14T23:30+0300
türkiye
istanbul
sabiha gökçen havalimanı
kuş sürüsü
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, güzergahlarında bulunan kuş sürüsü nedeniyle havada bir süre tur attı.Daha sonra Bodrum, Barselona ve Prag'dan gelen uçakların da arasında bulunduğu 5 yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların, sürünün dağılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.
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istanbul, sabiha gökçen havalimanı, kuş sürüsü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'kuş sürüsü' engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'na kuş sürüsü nedeniyle inemeyen 5 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, güzergahlarında bulunan kuş sürüsü nedeniyle havada bir süre tur attı.
Daha sonra Bodrum, Barselona ve Prag'dan gelen uçakların da arasında bulunduğu 5 yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların, sürünün dağılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.