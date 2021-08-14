https://tr.sputniknews.com/20210814/sabiha-gokcen-havalimaninda-kus-surusu-engeli-ucaklar-istanbul-havalimanina-yonlendirildi-1048034089.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'kuş sürüsü' engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'kuş sürüsü' engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na kuş sürüsü nedeniyle inemeyen 5 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T23:30+0300

2021-08-14T23:30+0300

2021-08-14T23:30+0300

türkiye

istanbul

sabiha gökçen havalimanı

kuş sürüsü

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, güzergahlarında bulunan kuş sürüsü nedeniyle havada bir süre tur attı.Daha sonra Bodrum, Barselona ve Prag'dan gelen uçakların da arasında bulunduğu 5 yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların, sürünün dağılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor.

türkiye

istanbul

sabiha gökçen havalimanı

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istanbul, sabiha gökçen havalimanı, kuş sürüsü