https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40a-yukseldi-1048021550.html

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T09:12+0300

2021-08-14T09:12+0300

2021-08-14T09:12+0300

kastamonu

karadeniz

sinop

sel

ölüm

bartın

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Kastamonu ve Sinop'ta büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Açıklamada "Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği de kaydedildi.

kastamonu

karadeniz

sinop

bartın

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kastamonu, karadeniz, sinop, sel, ölüm, bartın