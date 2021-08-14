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Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T19:59+0300
2021-08-14T19:59+0300
2021-08-14T20:12+0300
türkiye
türkiye
sel
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
can kaybı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.
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türkiye, sel, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), can kaybı
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi 19:59 14.08.2021 (güncellendi: 20:12 14.08.2021)
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (
AFAD
), Batı Karadeniz'deki
sel felaketi
nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.