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https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-55e-yukseldi-1048030974.html
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T19:59+0300
2021-08-14T20:12+0300
türkiye
türkiye
sel
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
can kaybı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.
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türkiye, sel, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), can kaybı

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

19:59 14.08.2021 (güncellendi: 20:12 14.08.2021)
© AAkastamonu, sel
kastamonu, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.
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