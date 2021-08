https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinden-catiya-cikarak-kurtulmustu-helallestik-kimsenin-yardim-edecek-durumu-yoktu-1048023509.html

Sel felaketinden çatıya çıkarak kurtulmuştu: 'Helalleştik, kimsenin yardım edecek durumu yoktu'

Sel felaketinden çatıya çıkarak kurtulmuştu: 'Helalleştik, kimsenin yardım edecek durumu yoktu'

Bartın'da yaşanan selden eşiyle çatıya çıkarak kurtulan Mustafa Kemal Ünal, suların yükselmeye başladığını görünce eşiyle helalleştiğini söyledi. Ünal... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T11:29+0300

2021-08-14T11:29+0300

2021-08-14T11:29+0300

sel

bartın

çatı

mustafa kemal ünal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048023482_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0662040dab65e72a675686ce942b0a87.jpg

Bartın'da yaşayan Mustafa Kemal Ünal, selin evine kadar geldiğini, aracını çıkarıp garajını temizledikten sonra eve çıktığını ancak suların tekrar mahalleyi kapladığını söyledi.Suyun birinci kattaki pencereye kadar çıktığını aktaran Ünal, "Evin çatısına çıktık, kurtuluşumuz yok. Kimsenin yardım edecek durumu yoktu, bir Allah'ımız var. Allah'a yalvardık, başka çare yok. Su gittikçe çoğalıyor, camdan içeriye girecek diye çatıya çıktık. Demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış, Rabb'imize bin şükürler olsun kurtulduk ama her şeyimiz bitti" diye konuştu.Ünal, tüm yiyeceklerinin depo olarak kullandıkları evinin altında bulunduğunu, sel nedeniyle hepsinin gittiğini, bahçelerinin zarar gördüğünü ifade ederek, sağlığı yerinde olduğu için Allah'a şükrettiklerini dile getirdi.'Arabalar gözümün önünde sele kapılarak gitti'Gece saatlerinde başlayan sağanağın artmasıyla suyun yükselmeye başladığını anlatan Ünal, "Burada kapımın önünde iki araba sele kapılarak gitti, gözümüzün önünde kamyonlar gitti, yapacak bir şey yok. Evimin camına kadar su yükseldi, elimi uzatsam arabaya ulaşabilirdim ama benim de çarem yok, her şeyim gitti. Herkes kendi canının derdindeydi. Ev yıkılsa kurtuluşumuz yoktu" diye konuştu.Dere üzerindeki köprülerin yıkılmasıyla suyun azalmaya başladığını aktaran Ünal, evin girişindeki merdivenin önünün selin getirdiği 3 metre yüksekliğindeki yığıntıyla dolması sebebiyle gün boyunca evden çıkamadıklarını anlattı.'Rabbimiz sağlık verdiği sürece her şeyimiz düzelir'Sel anında evde eşiyle olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Ünal, şunları dile getirdi:"Eşimle helalleştik. Bu zamana kadar yedik içtik, paylaşımımız oldu. Hayat arkadaşımdı, elbette helalleşeceğim. O bana hakkını helal etti, ben de ona ettim. Ne yapalım, Allah'ın takdiri böyleymiş. Hayat arkadaşım, acıyı kederi eşimle paylaşıyoruz, 50 yıldır hayatımızı paylaşıyoruz. Arabamın ruhsatlarını, az bir param vardı, onları yanıma aldım. Ama Rabb'imize bin şükür olsun, buna şükür. Devletimiz var olduğu sürece her zaman ayakta durmaya hazırız. Allah kimseye böyle acı vermesin. Cenabıallah'tan sağlık diliyorum. Rabbimiz sağlık verdiği sürece her şeyimiz düzelir."Afet anında çaresiz kaldıklarını dile getiren Ünal, "Allah devletimizden razı olsun, nankörlük yapmamak lazım. Çalışılıyor, bir şeyler yapılıyor. Temennimiz, inşallah böyle bir afeti bir daha yaşamayız. Yaşayanlar için bu durum çok zor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-40a-yukseldi-1048021550.html

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sel, bartın, çatı, mustafa kemal ünal