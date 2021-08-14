https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinin-yasandigi-bozkurtta-enkaz-kaldirma-ve-temizlik-calismalari-devam-ediyor-1048025693.html

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T13:43+0300

2021-08-14T13:43+0300

2021-08-14T14:51+0300

kastamonu

sel

çalışma

jandarma

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048025668_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_c15f822cb944a061ef42d3cf0c6df888.jpg

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.

kastamonu

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kastamonu, sel, çalışma, jandarma