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https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinin-yasandigi-bozkurtta-enkaz-kaldirma-ve-temizlik-calismalari-devam-ediyor-1048025693.html
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T13:43+0300
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kastamonu
sel
çalışma
jandarma
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.
kastamonu
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kastamonu, sel, çalışma, jandarma

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

13:43 14.08.2021 (güncellendi: 14:51 14.08.2021)
© AABozkurt
Bozkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.
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