https://tr.sputniknews.com/20210814/sel-felaketinin-yasandigi-bozkurtta-hes-kapaklarinin-patladigi-iddialarina-yalanlama-1048030402.html

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarına yalanlama

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarına yalanlama

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 'HES kapaklarının patladığı' iddialarına ilişkin, "Taşkın ve sel... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T19:16+0300

2021-08-14T19:16+0300

2021-08-14T19:17+0300

türkiye

sel

devlet su işleri (dsi)

hes

bozkurt

kaya yıldız

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin yakınındaki hidroelektrik santralini gazetecilerle helikopterle havadan inceledi.İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, Bozkurt'taki sel felaketinden önce hava tahminlerine göre gerekli önlemlerin alındığını söyledi.Helikopterle sahayı dolaştıklarını dile getiren Yıldız, "İki tesisimizi de yukarıdan gördük. Hem santral binalarımızı gördük hem santrale su alan daha yukarıdaki 'regülatör yapısı' dediğimiz yapıları gördük. Yapılarda bir deformasyon olmadığını, yıkılma olmadığını hep beraber müşahede ettik" diye konuştu.Yıldız, santralin depolaması bulunmayan bir tesis olduğuna dikkati çekerek, "Barajı olmayan, sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan yapılar. Zaten bu nedenden dolayı depolaması olmadığı için havuzları da çok küçük. Herhangi bir risk teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.Bir gün önceden HES üzerinde sel tehlikesine karşı gerekli çalışmanın yapıldığını söyleyen Yıldız, meydana gelen taşkınların HES’le alakasının bulunmadığını belirtti.Yıldız, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.Gazetecilerin bazı beton blokların yıkıldığı yönündeki sorusuna ise Yıldız, "O gördüğünüz, tamamıyla regülatörden suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla yıkıldığını gördük. Bununla hiçbir alakası yok" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210814/tbmm-baskani-sentop-bozkurtta-yapilasmaya-izin-verilmemeliydi-1048028955.html

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sel, devlet su işleri (dsi), hes, bozkurt, kaya yıldız