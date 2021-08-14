https://tr.sputniknews.com/20210814/sergen-yalcin-gelecek-forvet-oyuncusunun-ismini-verdi-1048018806.html

Sergen Yalçın, gelecek forvet oyuncusunun ismini verdi

Sergen Yalçın, gelecek forvet oyuncusunun ismini verdi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Elimizden geldiğince kulübümüzü ekonomik olarak sıkıntıya sokmadan, doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T00:30+0300

2021-08-14T00:30+0300

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yaşam

sergen yalçın

beşiktaş

transfer

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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık net skorla geçerek lige kaldığı yerden devam ederken, 526 gün sonra da taraftarıyla buluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu.Maçın bitimiyle birlikte başarılı çalıştırıcı soyunma odasının yolunu tutarken, tribünler uzun süre ‘Sergen buraya' tezahüratları yaptı. Tribünlerin sevgi gösterileri sonrasında soyunma odasından çıkarak sahaya gelen Sergen Yalçın bütün tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı.Sergen Yalçın taraftarla ilgili olarak “Taraftarımız beni içeriden çağırdı ve çıktım. Taraftarımız ne zaman çağırırsa çıkarız. Onlarla diyaloğumuz çok farklı. Buraya gelmemde çok büyük rol oynadılar, her zaman baş tacımız” diyerek sözlerini tamamladı.Gelecek forvet oyuncusunun ismini verdiSergen Yalçın, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmaları hakkından bilgi verdi.Yapılan transferlerde kulübün ekonomik durumuna dikkate almaya çalıştıklarını söyleyen Sergen Yalçın, şunları söyledi:“Elimizden geldiğince kulübümüzü ekonomik olarak sıkıntıya sokmadan, doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç bu nedenle uzuyor. Geç kaldık ama bu bizim isteğimizle ilgili değil. Avrupa'dan oyuncu almak, doğru oyuncu almak çok zor. 3-4 alternatifimiz vardı ama sıkıntılar yaşadık. Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta burada olacaktır. İstediğimiz oyuncular var, iyi de ücretler veriyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağız. Bu durum da elimizi güçlendiriyor.”Alex Teixeira'nın oyun sisteminde nerede olacağıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, “Kendi oyun sistemimizi kullanıyoruz oyunculara göre sistem kurmuyoruz. İç saha oyunumuz çok net. Alex çok yetenekli bir oyuncu ve her oyun sistemine ayak uyduracak durumda. Fizik olarak da iyi durumda. Önümüzdeki hafta kadroya alacağımızı tahmin ediyorum. Fiziksel durumuna göre hareket edeceğiz. Onu da herhangi bir sıkıntı yaşamadan takıma monte etmek istiyoruz. Sonuçta 6-7 ay maç oynamadı” şeklinde konuştu.'Mert Günok çok önemli bir kaleci'Oyun anlamında çok fazla konuşmak istemediğini çünkü takımın henüz hazır olmadığını sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, “Oyunsal anlamda çok konuşmak istemiyorum. 3 hazırlık maçı oynadık, bugün de sezonun ilk maçını oynadık. Biraz daha fizik olarak yukarı çıkarsak, tempo yükselince oyun da daha yukarıya çıkacak. Genelde arka bekleri fazla öne çıkarıyoruz. Öndeki oyuncularımız da çok etkili. N'Koudou, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre çok hızlı oyuncular. Biraz daha zamana ihtiyacımız var açıkçası. Bu zaman sonunda çok daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Belki milli maç arasında bir hazırlık maçı düşünüyoruz” dedi.Yönetimin anlaşmaya vardığı ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Mert Günok konusunda da konuşan Sergen Yalçın, “Mert çok önemli bir kaleci. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi de oynadı. Bizim de beğendiğimiz bir oyuncu. Türk olması çok önemli, yabancı olsa almazdık. Kimin oynayacağına gelince, biz herkesle oynarız. Bizde herkes oynayabilir. Kim formdaysa, kim istediğimiz oyuna ayak uyduruyorsa, o oynar. Benim için önemli olan kimin oynadığı değil, oynayan oyuncunun sahada ne yaptığı. Hepsi istediklerimizi çok net şekilde biliyorlar. Zaman zaman kaybedebiliriz, bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Geçen sezon şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik” açıklamasını yaptı.

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sergen yalçın, beşiktaş, transfer