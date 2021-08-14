SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişiye 6 ay işlem yasağı uygulanacağını duyurdu.SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter’da 'traderAkin' isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.
SPK, 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişiye 6 ay işlem yasağı uygulanacağını duyurdu.
SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter’da 'traderAkin' isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.