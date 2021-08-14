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https://tr.sputniknews.com/20210814/spkdan-7-kisiye-6-ay-islem-yasagi-1048021131.html
SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
SPK, 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T05:36+0300
2021-08-14T05:36+0300
ekonomi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişiye 6 ay işlem yasağı uygulanacağını duyurdu.SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter’da 'traderAkin' isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.
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yasak, sermaye piyasası kurulu (spk), işlem

SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı

05:36 14.08.2021
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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SPK, 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişiye 6 ay işlem yasağı uygulanacağını duyurdu.
SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter’da 'traderAkin' isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.
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