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Taksim'den Maçka'ya gitmek isteyen turistten 200 lira istedi
Taksim'den Maçka'ya gitmek isteyen turistten 200 lira istedi
Taksim'den aracına aldığı İranlı gelin ve damadı 1 kilometre uzaklıktaki Şişli Evlendirme Dairesi'ne getiren taksici, 200 lira talep etti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T11:55+0300
2021-08-14T12:01+0300
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Şişli Evlendirme Dairesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, İngiltere'de yaşayan İran uyruklu Daniella Zogheib ve İranlı sevgilisi Aziz Khoury, evlenmek için bir süre önce Maçka'daki Şişli Evlendirme Dairesi'nden gün aldı.Taksim Meydanı'nda kaldıkları otelden gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan çift, taksiye binerek, nikahları için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Maçka Şişli Evlendirme Dairesi'ne geldi. Burada, taksici damattan 200 lira istedi.Tartışmamak için 100 lira verdilerDamat Aziz Khoury, fazla para istemesi nedeniyle taksiciye tepki gösterdi. Damat, daha fazla tartışmamak için 100 lira verdi. Gelin ve damatla birlikte takside bulunan iki arkadaşının, bu paranın da fazla olduğunu söylemesi üzerine taksici damada 30 lira üstü vererek olay yerinden uzaklaştı.DHA muhabiri engellediBu sırada yaşanan tartışmayı gören DHA muhabiri, damadın yanına gelerek, tercüman aracılığı ile iletişim kurduğu damada, taksi şoförünün fazla para alarak gittiğini söyledi.Basın mensuplarının çekim yaptığını gören taksi şoförü park alanından geri gelerek damada 40 lira daha verdi. Taksici, 200 lira istediği mesafe için, muhabirin de araya girmesiyle birlikte 30 lira almak zorunda kaldı.
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istanbul, taksim, turist, taksi, taksimetre

Taksim'den Maçka'ya gitmek isteyen turistten 200 lira istedi

11:55 14.08.2021 (güncellendi: 12:01 14.08.2021)
© DHATaksim'den Maçka'ya 200 lira istedi
Taksim'den Maçka'ya 200 lira istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© DHA
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Taksim'den aracına aldığı İranlı gelin ve damadı 1 kilometre uzaklıktaki Şişli Evlendirme Dairesi'ne getiren taksici, 200 lira talep etti.
Şişli Evlendirme Dairesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, İngiltere'de yaşayan İran uyruklu Daniella Zogheib ve İranlı sevgilisi Aziz Khoury, evlenmek için bir süre önce Maçka'daki Şişli Evlendirme Dairesi'nden gün aldı.

Taksim Meydanı'nda kaldıkları otelden gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan çift, taksiye binerek, nikahları için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Maçka Şişli Evlendirme Dairesi'ne geldi. Burada, taksici damattan 200 lira istedi.

Tartışmamak için 100 lira verdiler

Damat Aziz Khoury, fazla para istemesi nedeniyle taksiciye tepki gösterdi. Damat, daha fazla tartışmamak için 100 lira verdi. Gelin ve damatla birlikte takside bulunan iki arkadaşının, bu paranın da fazla olduğunu söylemesi üzerine taksici damada 30 lira üstü vererek olay yerinden uzaklaştı.

DHA muhabiri engelledi

Bu sırada yaşanan tartışmayı gören DHA muhabiri, damadın yanına gelerek, tercüman aracılığı ile iletişim kurduğu damada, taksi şoförünün fazla para alarak gittiğini söyledi.

Basın mensuplarının çekim yaptığını gören taksi şoförü park alanından geri gelerek damada 40 lira daha verdi. Taksici, 200 lira istediği mesafe için, muhabirin de araya girmesiyle birlikte 30 lira almak zorunda kaldı.
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