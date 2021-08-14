https://tr.sputniknews.com/20210814/tbmm-baskani-sentop-bozkurtta-yapilasmaya-izin-verilmemeliydi-1048028955.html

TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi

TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleriyle ilgili olarak, "Yapılaşmayla ilgili yeniden düşünmemiz lazım. Bozkurt'ta yaşanan... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T17:57+0300

2021-08-14T17:57+0300

2021-08-14T17:58+0300

türkiye

tbmm

mustafa şentop

sel felaketi

bozkurt

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Politika Araştırma Grubu projesi kapsamında 'Önce Öğrenci' Tercih Destek Programı'na katıldı. Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Şentop, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi. Şentop, "Daha önce de orman yangınlarıyla ilgili büyük hasar meydana geldi. Türkiye ölçeğinin dışına çıkarak ölçeği daha büyüterek baktığımızda dünyanın bir çok yerinde bilhassa Akdeniz havzasında devam eden, başta orman yangınları olmak üzere, dengesiz aşırı yağışlar ve seller var. Dün Rusya da vardı, başka ülkelerde de var. Bu tablo bize tabiattaki olağan dışı gelişmeleri gösteriyor. İnsanların özellikle tabiata yaklaşımlarıyla ilgili, devletlerin yaklaşımlarıyla ilgili yanlışlar uzun zamandır, 100 yıldan fazla zamandır devam ediyor. Tabiat da onun karşılığı olarak bize bu şekilde olumsuzluklarla dönüyor. Öncelikle bir kere bu ilişkiyi düzeltmemiz lazım bütün dünya olarak. İklim değişiklikleriyle ilgili, hatta mevsim değişikliklerine doğru da gidiyoruz, bununla ilgili olarak tüm dünyanın bir araya gelerek insanlığın geleceğini düşünerek kararlar alması, adımlar atması lazım" dedi.'İnşallah bunlardan ders çıkararak yolumuza devam ederiz'"İnşallah bunlardan ders çıkararak yolumuza devam ederiz" diyen Şentop, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20210814/bozkurttaki-sel-felaketinin-ilk-anlarindan-yeni-goruntu-1048026444.html

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