https://tr.sputniknews.com/20210814/tulin-sahin-koruma-karari-aldirdi-kizimin-onunde-beni-defalarca-dovdu-1048022951.html

Tülin Şahin koruma kararı aldırdı: 'Kızımın önünde beni defalarca dövdü'

Tülin Şahin koruma kararı aldırdı: 'Kızımın önünde beni defalarca dövdü'

Manken Tülin Şahin, eski sevgilisi Pedro de Noronha'nın kendisine şiddet uyguladığını, kızının gözleri önünde defalarca darp edildiğini anlatarak koruma kararı... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T10:50+0300

2021-08-14T10:50+0300

2021-08-14T10:52+0300

kadına şiddet

darp

istanbul aile mahkemesi

tülin şahin

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Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek koruma kararı aldırdı.Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre karar kapsamında; Noronha kızını üç ay göremeyecek, Şahin'e de yaklaşamayacak.Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkiye başladı. Şahin, 2019 yılının kasım ayında kızını kucağına aldı. İkili, kısa sürede ilişkilerini noktaladı. Noronha ayrılık sonrası kızını göremediği gerekçesiyle Şahin'e dava açtı. Mahkeme Noronha'nın her ayın ilk 7 günü, annesi Şahin'in evinde kızını görmesine izin verdi.Kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa başvurduTaraflar arasında dava devam ederken Şahin, önceki ay Noronha'nın, 1.5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Noronha, Lizbon dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İfadesi alınan iş adamı, ardından serbest bırakıldı. Şahin, 4 Ağustos'ta ise Noronha'nın yaşadığı siteye gelerek kendisini darp ettiğini ileri sürdü.Şahin'in talebi sonrası mahkeme, korunmaya ihtiyacı olan çocuğa geçici kişisel ilişki hakkı kapsamında şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle, Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişkinin sınırlandırılmasına karar verdi.Sitenin güvenlik kamera kayıtları delil olarak dosyaya sunulduİstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü manken Tülin Şahin, daha önce de kızının gözleri önünde eşinden defalarca dayak yediğini anlattı. Sitenin güvenlik kameralarında yaşadığı darp olayının kaydedildiğini belirten Şahin, görüntüleri de dosyaya delil olarak sundu.

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kadına şiddet, darp, istanbul aile mahkemesi, tülin şahin