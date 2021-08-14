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Türk Dışişleri: Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, egemenlik hakkı olduğunu hatırlatırız
Türk Dışişleri: Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, egemenlik hakkı olduğunu hatırlatırız
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin, “Ülkeye... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T01:22+0300
2021-08-14T01:22+0300
türkiye
yunanistan
türkiye dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgayarak ve reddettiklerini belirten Bilgiç, “Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız. Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte sözkonusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştı” ifadelerini kullandı.
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yunanistan, türkiye dışişleri bakanlığı

Türk Dışişleri: Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, egemenlik hakkı olduğunu hatırlatırız

01:22 14.08.2021
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin, “Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız” dedi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi.
Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgayarak ve reddettiklerini belirten Bilgiç, “Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız. Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte sözkonusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştı” ifadelerini kullandı.
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