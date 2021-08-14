https://tr.sputniknews.com/20210814/turk-disisleri-ulkeye-giris-kosullarini-belirleme-yetkisinin-egemenlik-hakki-oldugunu-hatirlatiriz-1048019374.html

Türk Dışişleri: Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, egemenlik hakkı olduğunu hatırlatırız

Türk Dışişleri: Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, egemenlik hakkı olduğunu hatırlatırız

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin, “Ülkeye... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T01:22+0300

2021-08-14T01:22+0300

2021-08-14T01:22+0300

türkiye

yunanistan

türkiye dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgayarak ve reddettiklerini belirten Bilgiç, “Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan’a hatırlatırız. Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte sözkonusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştı” ifadelerini kullandı.

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yunanistan, türkiye dışişleri bakanlığı