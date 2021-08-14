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Washington’daki Rus Büyükelçi: ABD her şey için Rusya’yı suçluyor
Washington’daki Rus Büyükelçi: ABD her şey için Rusya’yı suçluyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Moskova'nın Washington'un işlerine müdahale ettiğine dair hala herhangi bir kanıt bulunmadığını, ancak bu yöndeki... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T11:48+0300
2021-08-14T11:48+0300
abd
rusya
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anatoliy antonov
suçlama
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, önceki gün Rusya'yı Kovid-19 hakkında yanlış bilgi vermekle suçlayan ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın raporunu değerlendirdi.Antonov’un Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Facebook’taki sayfasında yayınlanan açıklamasında, “Bazı politikacıların Amerika'nın tüm sıkıntılarından sorumlu tutulabilecek bir dış ‘düşman’ arayarak halkın dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştığı hissine kapılıyorum. Bu durumlarda tekrar tekrar ülkemiz dile getiriliyor. Amerikan toplumunun arasına ‘takoz sokmaya’, bir dezenformasyon savaşı yürütmeye ve Amerikan aşılarına karşı kampanya sürdürmeye, yönetimin pandemi ve hatta maske uygulamasıyla mücadele etmeye çalışmakla suçlanıyoruz. Tüm sorunlar bir araya toplanıyor ve her şey için Rusya suçlanıyor” ifadelerine yer verildi.‘Kötü şöhretli Rus müdahalesine ilişkin yeni spekülasyonların artık şaşırtıcı bile olmadığını’ ifade eden Antonov, “Ayrıca bunları yazanlar herhangi bir kanıt, hatta herhangi bir gerçek olayı sunmadan, sadece amacı Amerikan toplumunda yüksek derecede Rus düşmanlığını sürdürmek olan spekülasyonları ortaya atıyorlar” vurgusunu yaptı.Moskova'nın diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkelerine ihanet etmediğini vurgulayan Antonov, ayrıca Rusya'nın ‘ABD'deki siyasi durumu etkileme girişimleri’ konusundaki tüm uydurmaları kesinlikle reddettiğini vurguladı.Rus diplomat, “Profesyonel, pragmatik ve elbette ki karşılıklı yarara dayalı ikili ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Bugün Rusya ve ABD, tek başına çözemeyecekleri küresel zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya. Biz böyle bir çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
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abd, rusya, washington, anatoliy antonov, suçlama

Washington’daki Rus Büyükelçi: ABD her şey için Rusya’yı suçluyor

11:48 14.08.2021
© SputnikAnatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© Sputnik
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Moskova'nın Washington'un işlerine müdahale ettiğine dair hala herhangi bir kanıt bulunmadığını, ancak bu yöndeki suçlamaların devam ettiğini belirtti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, önceki gün Rusya'yı Kovid-19 hakkında yanlış bilgi vermekle suçlayan ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın raporunu değerlendirdi.
Antonov’un Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Facebook’taki sayfasında yayınlanan açıklamasında, “Bazı politikacıların Amerika'nın tüm sıkıntılarından sorumlu tutulabilecek bir dış ‘düşman’ arayarak halkın dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştığı hissine kapılıyorum. Bu durumlarda tekrar tekrar ülkemiz dile getiriliyor. Amerikan toplumunun arasına ‘takoz sokmaya’, bir dezenformasyon savaşı yürütmeye ve Amerikan aşılarına karşı kampanya sürdürmeye, yönetimin pandemi ve hatta maske uygulamasıyla mücadele etmeye çalışmakla suçlanıyoruz. Tüm sorunlar bir araya toplanıyor ve her şey için Rusya suçlanıyor ifadelerine yer verildi.
‘Kötü şöhretli Rus müdahalesine ilişkin yeni spekülasyonların artık şaşırtıcı bile olmadığını’ ifade eden Antonov, “Ayrıca bunları yazanlar herhangi bir kanıt, hatta herhangi bir gerçek olayı sunmadan, sadece amacı Amerikan toplumunda yüksek derecede Rus düşmanlığını sürdürmek olan spekülasyonları ortaya atıyorlar” vurgusunu yaptı.
Moskova'nın diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkelerine ihanet etmediğini vurgulayan Antonov, ayrıca Rusya'nın ‘ABD'deki siyasi durumu etkileme girişimleri’ konusundaki tüm uydurmaları kesinlikle reddettiğini vurguladı.
Rus diplomat, “Profesyonel, pragmatik ve elbette ki karşılıklı yarara dayalı ikili ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Bugün Rusya ve ABD, tek başına çözemeyecekleri küresel zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya. Biz böyle bir çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
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