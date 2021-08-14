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https://tr.sputniknews.com/20210814/yunanistanda-orman-yanginlarinda-1-milyon-300-bin-donumluk-alan-kul-oldu-1048027998.html
Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu
Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu
Yunanistan'da 15 günü aşkın süredir devam eden orman yangınları kısmi olarak kontrol altına alınırken, bazı noktalarda devam eden yangınları söndürme... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T17:20+0300
2021-08-14T17:20+0300
dünya
yunanistan
orman yangını
akdeniz
eğriboz yarımadası
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Yunan basınında yer alan haberlerde, 3-11 Ağustos arasında çıkan yangınlarda 1 milyon 300 bin dönüm alanın kül olduğu belirtildi.Haberlerde, yanan alanların yarısından fazlasının Eğriboz Adası’nda olduğu kaydedildi.Ülke genelindeki yangınlarda tamamen yanan ya da hasar gören ev ve işyerlerinin sayısının 1000’in üzerinde olduğu, yüzlerce aracın kullanılamaz hale geldiği, dağlık bölgelerde mahsur kalan yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, vahşi yaşamın da olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) raporunda, Yunanistan’da bu yılki yangınlarda, 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı bildirildi.EFFIS’nin 15 Akdeniz ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçların yer aldığı rapora göre, orman yangınları sıralamasında Yunanistan birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada da Kıbrıs bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210813/borrell-yunanistan-ve-turkiyedeki-yanginlar-iklim-degisikliginin-keskin-hatirlaticilari-1047988049.html
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yunanistan, orman yangını, akdeniz, eğriboz yarımadası

Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu

17:20 14.08.2021
© REUTERS / Costas BaltasYunanistan'da orman yangını
Yunanistan'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© REUTERS / Costas Baltas
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Yunanistan'da 15 günü aşkın süredir devam eden orman yangınları kısmi olarak kontrol altına alınırken, bazı noktalarda devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.
Yunan basınında yer alan haberlerde, 3-11 Ağustos arasında çıkan yangınlarda 1 milyon 300 bin dönüm alanın kül olduğu belirtildi.
Haberlerde, yanan alanların yarısından fazlasının Eğriboz Adası’nda olduğu kaydedildi.
Ülke genelindeki yangınlarda tamamen yanan ya da hasar gören ev ve işyerlerinin sayısının 1000’in üzerinde olduğu, yüzlerce aracın kullanılamaz hale geldiği, dağlık bölgelerde mahsur kalan yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, vahşi yaşamın da olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) raporunda, Yunanistan’da bu yılki yangınlarda, 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı bildirildi.
EFFIS’nin 15 Akdeniz ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçların yer aldığı rapora göre, orman yangınları sıralamasında Yunanistan birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada da Kıbrıs bulunuyor.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
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