https://tr.sputniknews.com/20210814/yunanistanda-orman-yanginlarinda-1-milyon-300-bin-donumluk-alan-kul-oldu-1048027998.html

Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu

Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu

Yunanistan'da 15 günü aşkın süredir devam eden orman yangınları kısmi olarak kontrol altına alınırken, bazı noktalarda devam eden yangınları söndürme... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T17:20+0300

2021-08-14T17:20+0300

2021-08-14T17:20+0300

dünya

yunanistan

orman yangını

akdeniz

eğriboz yarımadası

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Yunan basınında yer alan haberlerde, 3-11 Ağustos arasında çıkan yangınlarda 1 milyon 300 bin dönüm alanın kül olduğu belirtildi.Haberlerde, yanan alanların yarısından fazlasının Eğriboz Adası’nda olduğu kaydedildi.Ülke genelindeki yangınlarda tamamen yanan ya da hasar gören ev ve işyerlerinin sayısının 1000’in üzerinde olduğu, yüzlerce aracın kullanılamaz hale geldiği, dağlık bölgelerde mahsur kalan yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, vahşi yaşamın da olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) raporunda, Yunanistan’da bu yılki yangınlarda, 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı bildirildi.EFFIS’nin 15 Akdeniz ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçların yer aldığı rapora göre, orman yangınları sıralamasında Yunanistan birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada da Kıbrıs bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210813/borrell-yunanistan-ve-turkiyedeki-yanginlar-iklim-degisikliginin-keskin-hatirlaticilari-1047988049.html

yunanistan

eğriboz yarımadası

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yunanistan, orman yangını, akdeniz, eğriboz yarımadası