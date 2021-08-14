Zelenskiy'in Kiev'deki ofisinin yakınında milliyetçiler ile polis arasında arbede çıktı

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Zelenskiy’in ofis binasının yakınında (2014’teki darbe sırasında kötü nam salmış olan ve Rusya’da üyeleri hakkında ceza davası açılan Azov Taburu tabanlı) aşırı sağcı Ulusal Kolordu partisinin temsilcileri ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.Gelen bilgiye göre milliyetçilerin eylemi daha önce başkentin merkezinde başladı. Göstericiler zaman zaman milliyetçi sloganlar attı, Devlet Başkanı dahil olmak üzere iktidarın eylemlerinden memnuniyetsizliklerini dile getirdi.Olay yerinden durumu aktaran Sputnik muhabiri, göstericilerin Zelenskiy’in ofisine ulaşmaya çalıştığını, eylemcilerin polise kağıt fişekler attığını ve gaz püskürttüğünü ifade etti.Protestocular, birçok güvenlik görevlisi tarafından korunan binaya girmeye çalıştı, göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.Kiev'in başkanlık ofisinin yakınındaki merkezi caddelerde çok sayıda polis nöbet tutuyor, polis Ulusal Muhafız kuvvetlerinin araçları görevde.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'deki ofisinin yakınında aşırı sağcı Ulusal Kolordu partisinin temsilcileri ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Zelenskiy’in ofis binasının yakınında (2014’teki darbe sırasında kötü nam salmış olan ve Rusya’da üyeleri hakkında ceza davası açılan Azov Taburu tabanlı) aşırı sağcı Ulusal Kolordu partisinin temsilcileri ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.
Gelen bilgiye göre milliyetçilerin eylemi daha önce başkentin merkezinde başladı. Göstericiler zaman zaman milliyetçi sloganlar attı, Devlet Başkanı dahil olmak üzere iktidarın eylemlerinden memnuniyetsizliklerini dile getirdi.
Olay yerinden durumu aktaran Sputnik muhabiri, göstericilerin Zelenskiy’in ofisine ulaşmaya çalıştığını, eylemcilerin polise kağıt fişekler attığını ve gaz püskürttüğünü ifade etti.
Protestocular, birçok güvenlik görevlisi tarafından korunan binaya girmeye çalıştı, göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.