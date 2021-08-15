https://tr.sputniknews.com/20210815/35-yil-once-askerlikten-firar-etti-vatansiz-belgesi-verildi-1048040539.html
35 yıl önce askerlikten firar etti: ‘Vatansız’ belgesi verildi
35 yıl önce askerlikten firar etti: ‘Vatansız’ belgesi verildi
Diyarbakır'da 55 yaşındaki Ahmet Önder, 35 yıl önce Balıkesir'de askerlik yaptığı sırada askerden firar etti. Önder, firardan 7 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T11:40+0300
2021-08-15T11:40+0300
2021-08-15T11:40+0300
türkiye
diyarbakır
balıkesir
siirt
hastane
kimlik
mülteci
zorunlu askerlik
askerlik
vatansız
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Siirt'te 1966 yılında dünyaya gelen ve daha sonra ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder, 35 yıl önce vatani görevini yapmak üzere 1986 yılında Balıkesir'e gitti. Askerliğinin 6'ncı gününde firar eden Önder, Diyarbakır'a döndü.4 çocuk babası Önder, gündelik işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Önder, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mart 1994 gün ve 1994/5469 sayılı kararı ile 'askerliğini yapmadığı' gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ile Bağlar ilçe Nüfus Müdürlüğü’ne yaptığı vatandaşlık hakkı talepleri kabul edilmeyen Önder’e, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2017'de 'Vatansız' belgesi verildi. Önder, kimliğine kavuşmak için yeniden vatani görevini yapmak istiyor.'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşayan Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve daha sonra 3 aylık evli olduğunu için 6 gün sonra da firar ettiğini söyledi.‘Gerekirse gider vatani görevimi yaparım’Önder, "Firardan 7 yıl sonra beni vatandaşlıktan çıkardılar. Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak yetkililerden yardım istiyorum. kimliğime kavuşmak istiyorum. Balıkesir'de askeriyede kimliğim. Ben orada askerdim, 4 çocuğum var hepsinin kimliği mevcut ama benim yok. Gerekirse gider vatani görevimi yaparım. O zaman cahil ve mağdurdum. Ama şimdi vatani görevimi de yapmaya hazırım. Yeter ki bana kimliğimi versinler. Bana bu hakkı tanısınlar. Hastaneye gittiğim zaman beni kabul etmiyor. Bana göçmen kimliği vermişler. Hastane bile o kimliği kabul etmiyor. Sosyal haklarım olan devlet kurumlarında kapılar bana kapanıyor. Eğer askerlikse ben askerliği yapmaya hazırım. Bir an evvel ricada bulunuyorum benim bu kimliğimi bana versinler" dedi.
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diyarbakır, balıkesir, siirt, hastane, kimlik, mülteci, zorunlu askerlik, askerlik, vatansız
35 yıl önce askerlikten firar etti: ‘Vatansız’ belgesi verildi
Diyarbakır'da 55 yaşındaki Ahmet Önder, 35 yıl önce Balıkesir'de askerlik yaptığı sırada askerden firar etti. Önder, firardan 7 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Önder, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün kendisine verdiği 'Vatansız' belgesi ile mülteci statüsünde yaşıyor.
Siirt'te 1966 yılında dünyaya gelen ve daha sonra ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder, 35 yıl önce vatani görevini yapmak üzere 1986 yılında Balıkesir'e gitti. Askerliğinin 6'ncı gününde firar eden Önder, Diyarbakır'a döndü.
4 çocuk babası Önder, gündelik işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Önder, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mart 1994 gün ve 1994/5469 sayılı kararı ile 'askerliğini yapmadığı' gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Bağlar ilçe Nüfus Müdürlüğü’ne yaptığı vatandaşlık hakkı talepleri kabul edilmeyen Önder’e, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2017'de 'Vatansız' belgesi verildi. Önder, kimliğine kavuşmak için yeniden vatani görevini yapmak istiyor.
'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşayan Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve daha sonra 3 aylık evli olduğunu için 6 gün sonra da firar ettiğini söyledi.
‘Gerekirse gider vatani görevimi yaparım’
Önder, "Firardan 7 yıl sonra beni vatandaşlıktan çıkardılar. Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak yetkililerden yardım istiyorum. kimliğime kavuşmak istiyorum. Balıkesir'de askeriyede kimliğim. Ben orada askerdim, 4 çocuğum var hepsinin kimliği mevcut ama benim yok. Gerekirse gider vatani görevimi yaparım. O zaman cahil ve mağdurdum. Ama şimdi vatani görevimi de yapmaya hazırım. Yeter ki bana kimliğimi versinler. Bana bu hakkı tanısınlar. Hastaneye gittiğim zaman beni kabul etmiyor. Bana göçmen kimliği vermişler. Hastane bile o kimliği kabul etmiyor. Sosyal haklarım olan devlet kurumlarında kapılar bana kapanıyor. Eğer askerlikse ben askerliği yapmaya hazırım. Bir an evvel ricada bulunuyorum benim bu kimliğimi bana versinler" dedi.