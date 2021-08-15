https://tr.sputniknews.com/20210815/50-suctan-kaydi-vardi-15-yasindaki-cocuk-yakalandi-1048045666.html

50 suçtan kaydı vardı: 15 yaşındaki çocuk yakalandı

50 suçtan kaydı vardı: 15 yaşındaki çocuk yakalandı

Osmaniye'de 50 suçtan kaydı olan 15 yaşındaki çocuk yakalandı. Çocuk, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T15:39+0300

2021-08-15T15:39+0300

2021-08-15T15:39+0300

türkiye

osmaniye

hırsız

çocuk

bisiklet

mahkeme

tutuklama

motosiklet

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Osmaniye’de 4 ayrı adreste farklı günlerde hırsızlık olayı meydana geldi. Adreslerden 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet ve 1 adet bisikletin çalındığı yönünde gelen ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çağlı çalışma başlattı.Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler motosiklet ve bisikletleri çalan şahsın 28'i hırsızlık olmak üzere toplamda 50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki S.P. olduğunu belirledi.Şahsın yakalanması için saha çalışmalarına başlayan ekipler, fiziki takibe alınan çocuğu motosikleti ile kaçmaya çalışırken kısa süreli kovalamaca sonunda yakaladı.Gözaltına alınan çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği çocuk mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

osmaniye

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osmaniye, hırsız, çocuk, bisiklet, mahkeme, tutuklama, motosiklet