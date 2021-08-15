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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkedeki son durumu görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkedeki son durumu görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaları... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T04:33+0300
2021-08-15T04:33+0300
dünya
abd
afganistan
eşref gani
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Gani arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Price, açıklamasında, iki ismin Afganistan'daki son durumu kapsamlı şekilde ele aldığını ve ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaların aciliyetini görüştüklerini bildirdi.Görüşmede Blinken, Gani'ye, ABD'nin Afganistan yönetimiyle olan diplomatik ve güvenlik ilişkisini sürdürmeye ve Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.
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abd, afganistan, eşref gani, antony blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkedeki son durumu görüştü

04:33 15.08.2021
© AP PhotoEşref Gani
Eşref Gani - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AP Photo
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaları görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Gani arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Price, açıklamasında, iki ismin Afganistan'daki son durumu kapsamlı şekilde ele aldığını ve ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaların aciliyetini görüştüklerini bildirdi.
Görüşmede Blinken, Gani'ye, ABD'nin Afganistan yönetimiyle olan diplomatik ve güvenlik ilişkisini sürdürmeye ve Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.
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