https://tr.sputniknews.com/20210815/abd-disisleri-bakani-blinken-ile-afganistan-cumhurbaskani-gani-ulkedeki-son-durumu-gorustu-1048037027.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkedeki son durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkedeki son durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaları... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T04:33+0300

2021-08-15T04:33+0300

2021-08-15T04:33+0300

dünya

abd

afganistan

eşref gani

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Gani arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Price, açıklamasında, iki ismin Afganistan'daki son durumu kapsamlı şekilde ele aldığını ve ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaların aciliyetini görüştüklerini bildirdi.Görüşmede Blinken, Gani'ye, ABD'nin Afganistan yönetimiyle olan diplomatik ve güvenlik ilişkisini sürdürmeye ve Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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abd, afganistan, eşref gani, antony blinken