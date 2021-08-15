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https://tr.sputniknews.com/20210815/abd-tahliyeye-karismamasi-halinde-talibana-kabile-girisinin-daha-kolay-kabul-gorecegini-iletti-1048034695.html
'ABD, tahliyeye karışmaması halinde Taliban'a Kabil'e girişinin daha kolay kabul göreceğini iletti'
'ABD, tahliyeye karışmaması halinde Taliban'a Kabil'e girişinin daha kolay kabul göreceğini iletti'
ABD yönetiminin, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine karışmaması ve bunun için oraya giden Amerikan askerleriyle çatışmadan kaçınması durumunda... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T00:12+0300
2021-08-15T00:12+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
asker
büyükelçilik
zalmay halilzad
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Washington Post (WP) gazetesinde yayımlanan ve Afganistan'daki son durumu ele alan haberde, ABD yönetiminin Taliban'ın Amerikan askerlerine saldırmaması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulunduğu hatırlatılan haberde, ABD'nin 'Taliban'dan Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine kadar bir şey yapmamasını' istediği bildirildi.Habere göre ABD'li yetkililer, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine karışmaması ve bunun için oraya giden Amerikan askerleriyle çatışmaya girmemesi durumunda 'Taliban'ın başkente girmesinin hem uluslararası toplum hem de Afgan halkı tarafından daha rahat kabul görebileceği' değerlendirmesini Taliban'a iletti.ABD'nin söz konusu tahliye işlemini sorunsuz gerçekleştirebilmek için Taliban'la kurduğu temaslarla ilgili cuma günü New York Times (NYT) gazetesinde çıkan haberde de ABD'li müzakerecilerin, Kabil'i ele geçirmesi muhtemel görülen Taliban ile iletişime geçerek başkentteki Amerikan Büyükelçiliğine saldırmayacakları yönünde teminat almaya çalıştıkları belirtilmişti.Aynı haberde Halilzad'ın, "Taliban liderlerini, gelecekteki bir Afgan hükümetinin parçası olarak Amerikan mali yardımı ve diğer yardımları almak isteyeceklerini öngörerek, büyükelçiliğin açık ve güvende kalması gerektiğine ikna etmeyi umuyor" sözlerine de yer verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210814/abd-kabildeki-personelin-tahliyesi-icin-gonderecegi-asker-sayisini-5-bine-cikardi-1048034432.html
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abd, afganistan, taliban, asker, büyükelçilik, zalmay halilzad

'ABD, tahliyeye karışmaması halinde Taliban'a Kabil'e girişinin daha kolay kabul göreceğini iletti'

00:12 15.08.2021
© AATaliban, Uruzgan ve Zabul vilayetlerinin merkezlerinde kontrolü ele geçirdi
Taliban, Uruzgan ve Zabul vilayetlerinin merkezlerinde kontrolü ele geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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ABD yönetiminin, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine karışmaması ve bunun için oraya giden Amerikan askerleriyle çatışmadan kaçınması durumunda 'Taliban'ın başkente girmesinin hem uluslararası toplum hem de Afganlılar tarafından daha rahat kabul görebileceğini' ilettiği öne sürüldü.
Washington Post (WP) gazetesinde yayımlanan ve Afganistan'daki son durumu ele alan haberde, ABD yönetiminin Taliban'ın Amerikan askerlerine saldırmaması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulunduğu hatırlatılan haberde, ABD'nin 'Taliban'dan Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine kadar bir şey yapmamasını' istediği bildirildi.
Habere göre ABD'li yetkililer, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine karışmaması ve bunun için oraya giden Amerikan askerleriyle çatışmaya girmemesi durumunda 'Taliban'ın başkente girmesinin hem uluslararası toplum hem de Afgan halkı tarafından daha rahat kabul görebileceği' değerlendirmesini Taliban'a iletti.
ABD'nin söz konusu tahliye işlemini sorunsuz gerçekleştirebilmek için Taliban'la kurduğu temaslarla ilgili cuma günü New York Times (NYT) gazetesinde çıkan haberde de ABD'li müzakerecilerin, Kabil'i ele geçirmesi muhtemel görülen Taliban ile iletişime geçerek başkentteki Amerikan Büyükelçiliğine saldırmayacakları yönünde teminat almaya çalıştıkları belirtilmişti.
Aynı haberde Halilzad'ın, "Taliban liderlerini, gelecekteki bir Afgan hükümetinin parçası olarak Amerikan mali yardımı ve diğer yardımları almak isteyeceklerini öngörerek, büyükelçiliğin açık ve güvende kalması gerektiğine ikna etmeyi umuyor" sözlerine de yer verilmişti.
ABD askerleri - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
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